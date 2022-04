Common Civil Code: यूपी में जल्द लागू हो सकता है कॉमन सिविल कोड! डिप्टी CM मौर्य ने कह दी ये बात

Common Civil Code in UP: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के पक्ष में है. सभी को इसकी मांग करनी चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए. मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सोच रही है. हम इसके पक्ष में हैं और यह यूपी और देश के लोगों के लिए आवश्यक है. यह भी भाजपा के मुख्य वादों में से एक है.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा है. एक देश में एक कानून सबके लिए हो. वाकई अब इसकी आवश्यकता है. किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ कानून हो, इससे बाहर निकल कर उत्तर प्रदेश सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है.

Everyone should demand and welcome Uniform Civil Code. Uttar Pradesh govt is also thinking in this direction. We're in favour of it and it is necessary for UP and the people of the country. This is also one of the main promises of BJP: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya in Lucknow pic.twitter.com/ry7SR2QzWR

