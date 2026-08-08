/जिस फाउंडेशन ने दिखाई रिंग की राह, वहीं लौटे कॉमनवेल्थ चैंपियन अंकुश पंघाल; डॉ. सुभाष चंद्रा से की मुलाकात

Ankush Panghal Meet Dr Subhash Chandra: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले अंकुश पंघाल ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है. मुक्केबाजी में देश को सोना जिताने वाले अंकुश के लिए डॉ. चंद्रा ने बधाई के साथ भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. इस खास मौके पर अंकुश पंघाल के कोच प्रदीप सावंत भी मौजूद रहे.
मुलाकात के दौरान डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि अंकुश की यह सफलता क्षेत्र और देश के युवा एथलीटों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है. उन्होंने विश्वास जताया कि अंकुश आने वाले अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसी तरह तिरंगा लहराते रहेंगे.
देश को गौरवान्वित करने वाले स्टार बॉक्सर अंकुश पंघाल के इस सफर की खास बात यह है कि उन्होंने 'डॉ. सुभाष चंद्रा फाउंडेशन' से ही बॉक्सिंग की ट्रेनिंग और गाइडेंस लिया था. फाउंडेशन के मार्गदर्शन और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अंकुश ने आज अंतरराष्ट्रीय रिंग में यह मुकाम हासिल किया है.
ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में अंकुश पंघाल ने इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. फाइनल के पहले राउंड में पिछड़ने के बाद अंकुश ने जबरदस्त कमबैक करके बाजी मारी थी. उन्होंने दूसरे और तीसरे राउंड में सटीक पंच जड़ते हुए अपने करियर का पहला कॉमनवेल्थ मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की, जो गोल्ड के रूप में आया.
सेमीफाइनल मुकाबले में अंकुश ने कनाडा के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से करारी शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया था. स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब अंकुश अपने गृह जिले हिसार के गांव भेरिया पहुंचे, तो ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया था.
हिसार के रहने वाले अंकुश पंघाल ने साल 2017 में महज 11 वर्ष की उम्र में बॉक्सिंग ग्लव्स पहने थे. उनके इस सपने को पूरा करने में उनके पिता सुरेश की अहम भूमिका रही, जो उन्हें रोजाना गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर कोचिंग सेंटर प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे. पिता के समर्पण, फाउंडेशन के प्रशिक्षण और अपनी लगन के दम पर आज अंकुश ने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है.