इस राज्य में पिछड़ा वर्ग की मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे सरकारी बसों के पहिए, जनता परेशान

Telangana news: तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग की संयुक्त कार्य समिति (JAC) द्वारा आहूत और सभी राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित राज्यव्यापी बंद का शनिवार को प्रदेश में व्यापक असर दिखा. सड़क परिवहन निगम (RTC) की बसें सड़कों से नदारद रहीं, जबकि अधिकांश दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहे. पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण के समर्थन में 136 पिछड़ा वर्ग संघों वाली संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) द्वारा बुलाए गए बंद से हैदराबाद और अन्य जिलों में धनतेरस (Dhanteras 2025) के त्योहार के मौके पर सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

डिपो के सामने विरोध प्रदर्शन

राज्य के स्वामित्व वाली तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) की बसें डिपो तक ही सीमित रहीं क्योंकि पिछड़ा वर्ग समूहों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने डिपो के सामने विरोध प्रदर्शन किया. दिवाली से पहले हैदराबाद और उसके आसपास तथा अन्य जिलों में बस सेवाओं के रद्द होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. राज्यसभा सदस्य आर. कृष्णैया की अध्यक्षता वाली जेएसी ने सभी वर्गों, जाति समूहों और राजनीतिक दलों से बंद का समर्थन करने की अपील की थी.

सभी दलों का समर्थन

बीजेपी सांसद कृष्णैया ने बंद को गैर-राजनीतिक बताया जिसका उद्देश्य पिछड़ी जातियों के लिए न्याय की मांग करना है. जेएसी ने अस्पतालों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को बंद से मुक्त रखा. निजी शिक्षण संस्थानों ने छुट्टी घोषित कर दी, जबकि सरकारी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे. सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से काम करते रहे. पिछड़ा वर्ग समुदायों के कर्मचारी काले बैज पहनकर काम पर उपस्थित हुए. एकता के एक दुर्लभ प्रदर्शन में, सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने बंद के आह्वान का समर्थन करने की घोषणा की है.

राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों में सत्तारूढ़ दल के मंत्री और विधायक भी शामिल हुए. राजधानी में महात्मा गांधी बस स्टेशन (एमजीबीएस) और जुबली बस स्टेशन (जेबीएस) सुनसान दिखे. यात्री बसों का इंतजार करते देखे गए. पिछड़ा वर्ग जेएसी नेताओं ने एमजीबीएस और जेबीएस के पास गेम खेलकर और गाने गाकर विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा सांसद एटाला राजेंद्र और पार्टी के अन्य नेताओं ने जेबीएस के पास विरोध प्रदर्शन में भाग लिया.

बंदोबस्ती और वन मंत्री कोंडा सुरेखा ने सिकंदराबाद के रथीफेल बस स्टॉप पर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. उन्होंने कहा कि विधानसभा ने पहले ही पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए विधेयक पारित कर दिया है, लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है.

