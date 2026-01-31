ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल, कैसे गुजरे आखिरी घंटे?

Advertisement
Confident Group Chairman Suicide: कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की बेंगलुरु स्थित ऑफिस में मौत हो गई. इनकम टैक्स विभाग की जांच के बीच उन्होंने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली. पुलिस ने इसे फिलहाल अस्वाभाविक मौत का मामला माना है. परिवार और करीबियों ने जांच एजेंसियों पर दबाव का आरोप लगाया है.

Jan 31, 2026
Confident Group Chairman Suicide: बेंगलुरु के लैंगफोर्ड टाउन इलाके में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन और जाने-माने रियल एस्टेट कारोबारी ने खुद को गोली मार ली . उनकी उम्र 57 साल थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी ही पिस्टल से सीने के बाईं तरफ गोली मारी. यह पिस्टल लाइसेंसी बताई जा रही है हालांकि इसकी अभी जांच चल रही है.

कॉन्फिडेंट ग्रुप के दफ्तर में जांच
पुलिस के अनुसार, पिछले तीन दिनों से इनकम टैक्स विभाग की टीम बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप के दफ्तर में जांच कर रही थी. यह जांच पिछले महीने हुई एक बड़ी कार्रवाई का ही हिस्सा थी, जिसमें कई दस्तावेज जब्त किए गए थे. शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे केरल से आई इनकम टैक्स की टीम बेंगलुरु ऑफिस पहुंची. सीजे रॉय करीब दो बजे ऑफिस आए. शुरुआत में उन्हें बताया गया कि वे जा सकते हैं लेकिन बाद में अधिकारियों ने उनसे कुछ कागजात देखने और उन पर साइन करने के लिए रुकने को कहा. दो से तीन बजे के बीच उनसे दस्तावेजों को लेकर बातचीत चलती रही थी.

ऑफिस में गोली चलने की आवाज
करीब तीन बजे सीजे रॉय ने अधिकारियों से कहा कि कुछ कागजात उनकी निजी केबिन में हैं. वे अंदर चले गए. कुछ ही मिनटों बाद ऑफिस में गोली चलने की आवाज सुनाई दी. यह साफ नहीं हो पाया है कि उस केबिन में सीसीटीवी कैमरा लगा था या नहीं. गोली की आवाज सुनते ही ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारी घबरा गए. तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और सीजे रॉय को एचएसआर लेआउट के नारायणा अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया.

शरीर पर एक ही गोली लगने का निशान
पुलिस ने बताया कि सीजे रॉय के शरीर पर एक ही गोली लगने का निशान मिला है लेकिन यह जांच की जा रही है कि कितनी गोलियां चली थीं. पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने कहा कि हथियार हाथ में पकड़ा जाने वाला था लेकिन उसका मॉडल और कैलिबर बैलिस्टिक जांच के बाद ही साफ होगा. बता दें, सीजे रॉय के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि वे हमेशा अपना ब्रीफकेस अपने पास रखते थे क्योंकि उसमें उनकी पिस्टल रहती थी. अगर कभी वह ब्रीफकेस पीछे छूट जाता तो वे तुरंत अपने बॉडीगार्ड को उसे लाने भेज देते थे.

रॉय पर किसी तरह की नहीं थी पाबंदी
इनकम टैक्स अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि सीजे रॉय पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी. वे अपना सामान्य काम कर रहे थे. जांच केवल कंपनी से जुड़े पुराने आदेश हटाने से जुड़ी थी. सीजे रॉय की पत्नी और उनके दो बच्चे, बेटा और बेटी, दुबई में रहते हैं और उनके शनिवार सुबह बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है. उनकी मां कोरमंगला में रहती हैं लेकिन रॉय अक्सर बेंगलुरु आने पर 5 स्टार होटलों में ही ठहरते थे.

इस मामले में कॉन्फिडेंट ग्रुप के फाउंडिंग डायरेक्टर टी. ए. जोसेफ की शिकायत पर पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया है. शिकायत में इनकम टैक्स अधिकारियों पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है. पुलिस का कहना है कि अगर परिवार की ओर से कोई नई शिकायत आती है तो अलग से एफआईआर दर्ज की जा सकती है.

हालांकि सीजे रॉय के भाई सीजे बाबू ने मीडिया से बात करते हुए इनकम टैक्स अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पिछले तीन दिनों से केरल की टीम दबाव बना रही थी. उसी तनाव की वजह से उनके भाई ने यह कदम उठाया. उन्होंने कहा कि सीजे रॉय को अधिकारियों के कहने पर ही बेंगलुरु में रुकना पड़ा था. वहीं करीबियों का कहना है कि सीजे रॉय कभी कमजोर इंसान नहीं लगे. उनकी मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

Confident Group Chairman Suicide

