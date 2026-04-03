तमिलनाडु चुनाव को लेकर बीजेपी के आंतरिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में आ रही पेचीदगियों का असर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर भी दिखने लगा है. इसी कड़ी में शनिवार को चेन्नई के टी नगर में प्रस्तावित उनका रोडशो रद्द कर दिया गया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस दौरे के दौरान होने वाली एक अहम बैठक भी टाल दी गई है, जिसमें राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला सचिवों समेत करीब 150 कार्यकर्ताओं को शामिल होना था. माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर जारी मंथन के कारण यह फैसला लिया गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई वजह सामने नहीं आई है.

प्रधानमंत्री मोदी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को चेन्नई पहुंचेंगे. यहां से वे पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे, जहां NDA उम्मीदवारों के समर्थन में रोडशो करेंगे. शेड्यूल के मुताबिक, वे दोपहर करीब 3 बजे चेन्नई पहुंचेंगे और फिर चॉपर से पुडुचेरी जाएंगे. वहां शाम करीब 4 बजे उनका रोडशो प्रस्तावित है. रोडशो के बाद मोदी शाम 7 बजे से पहले चेन्नई लौट आएंगे और रात वहीं ठहरेंगे. अगले दिन सुबह एक बंद कमरे में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के बाद वे आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे. हालांकि चेन्नई में रोडशो रद्द होने को लेकर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही रणनीतिक बैठकों और उम्मीदवारों के चयन में हो रही देरी को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है.

पीएम मोदी के साथ पीयूष गोयल भी पुडुचेरी दौरे पर जाएंगे

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री और राज्य चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुडुचेरी दौरे पर जाएंगे.. इसके बाद वे उसी दिन चेन्नई लौटकर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे. बताया जा रहा है कि चेन्नई में मोदी, गोयल और राज्य के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के बीच एक अहम बंद कमरे की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है. इस बीच, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने साफ किया है कि उम्मीदवारों की सूची को लेकर किसी तरह की न तो उलझन है और न ही देरी. उन्होंने कहा, 'लिस्ट को लेकर कोई देरी नहीं है. पीयूष गोयल के साथ चर्चा के बाद जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी.'

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बीजेपी ने उन 6 सीटों पर भी तैयारी पूरी की जिनका फैसला नहीं हुआ है

तमिलनाडु में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी मंथन के बीच बीजेपी ने उन छह सीटों पर भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिन पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया था. पार्टी नेताओं के मुताबिक, हर सीट के लिए तीन-तीन संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार कर संसदीय बोर्ड को भेज दी गई है. अब इन नामों में से किसे टिकट मिलेगा, इसका फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा. एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, 'अब अंतिम निर्णय हाईकमान के हाथ में है.' इस बीच, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा तेज है. सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर भी आखिरी फैसला संसदीय बोर्ड ही करेगा.

बताया जा रहा है कि हाल ही में चेन्नई दौरे के दौरान पार्टी नेता गोयल ने अन्नामलाई से बीजेपी को मिली सीटों में से किसी एक पर चुनाव लड़ने का आग्रह किया था. अन्नामलाई ने कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली छह विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. इसके अलावा तिरुपुर दक्षिण और मोदाकुरिची सीटों के लिए भी उनके नाम पर चर्चा चल रही है.

सीट बंटवारे को लेकर BJP-AIADMK में खींचतान?

तमिलनाडु की राजनीति में सीट बंटवारे को लेकर BJP और AIADMK के बीच खींचतान साफ नजर आ रही है. BJP चाहती थी कि कुछ सीटों की अदला-बदली कर उसके प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई को उनकी पसंद की सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिले, लेकिन AIADMK ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, AIADMK इस बात पर अड़ी हुई है कि अन्नामलाई को कोयंबटूर से बाहर ही चुनाव लड़ना होगा. एक वरिष्ठ BJP नेता ने भी संकेत दिया कि कोयंबटूर उत्तर सीट से मौजूदा विधायक वनथी श्रीनिवासन के हटने की संभावना बेहद कम है, ऐसे में अन्नामलाई के लिए वहां से मैदान में उतरना मुश्किल दिख रहा है.

इस बीच, अन्नामलाई ने कोयंबटूर में AIADMK के उम्मीदवारों के.आर. जयराम (सिंगानल्लूर) और पी.आर.जी. अरुणकुमार (कावुंडमपालयम) से मुलाकात की. दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं सीटों से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी. हालांकि, उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए दोनों उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया, जिससे गठबंधन में तालमेल बनाए रखने का संदेश देने की कोशिश भी दिखी.

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