एक महीने के वेतन से कुछ नहीं होगा... कांग्रेस विधायक ने 180 दिनों की सैलरी किसानों को किया दान

Rain-hit Maharashtra farmers: कांग्रेस नेता ने मीडिया को बताया कि बारिश और बाढ़ के बाद फसलें पीले मोजेक वायरस से प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है.विधायक का कहना है कि एक महीने का वेतन से कुछ मदद नहीं मिलेगी,छह महीने की आय दान कर देनी चाहिए.
Cong MLA Wadettiwar to donate six months salary: महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार तथा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बारिश से प्रभावित किसानों को एक महीने का वेतन देने की घोषणा के बाद, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए अपनी छह महीने की आय दान करेंगे. फसलों को व्यापक नुकसान होने का हवाला देते हुए, विजय वडेट्टीवार ने कहा कि "एक महीने का वेतन ज़्यादा मददगार नहीं होगा और छह महीने की आय दान कर देनी चाहिए."
राज्य में भारी बारिश
राज्य में भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान होने का हवाला देते हुए विपक्षी नेता ने कहा कि सभी को आगे आकर किसानों को संकट से उबारने के लिए यथासंभव मदद करनी चाहिए. कांग्रेस नेता ने मीडिया को बताया कि बारिश और बाढ़ के बाद फसलें पीले मोज़ेक वायरस से प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है. उन्होंने मांग की कि कृषि मंत्री फसल नुकसान का पंचनामा करें और 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की घोषणा करें.
सरकार राज्य को सूखा घोषित करे
वडेट्टीवार ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार मदद के लिए आगे नहीं आती है, तो विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की दुर्दशा के लिए वह खुद जिम्मेदार होगी. बुधवार को उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित छोटी राशि एक "क्रूर मजाक" है.
कांग्रेस और राकांपा-सपा ने मांग की कि सरकार राज्य में "सूखा" घोषित करे. आपको बता दें कि इसके पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार पहले ही 31.64 लाख किसानों को 2,215 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से 1,829 करोड़ रुपये जिला स्तर पर वितरित किए जा चुके हैं और अगले 8 से 10 दिनों में किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिए जाएंगे. (इनपुट आईएएनएस से)
