Advertisement
trendingNow12935981
Hindi Newsदेश

एक महीने के वेतन से कुछ नहीं होगा... कांग्रेस विधायक ने 180 दिनों की सैलरी किसानों को किया दान

Rain-hit Maharashtra farmers: कांग्रेस नेता ने मीडिया को बताया कि बारिश और बाढ़ के बाद फसलें पीले मोजेक वायरस से प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है.विधायक का कहना है कि एक महीने का वेतन से कुछ मदद नहीं मिलेगी,छह महीने की आय दान कर देनी चाहिए.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 25, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक महीने के वेतन से कुछ नहीं होगा... कांग्रेस विधायक ने 180 दिनों की सैलरी किसानों को किया दान

Cong MLA Wadettiwar to donate six months salary: महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार तथा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बारिश से प्रभावित किसानों को एक महीने का वेतन देने की घोषणा के बाद, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए अपनी छह महीने की आय दान करेंगे. फसलों को व्यापक नुकसान होने का हवाला देते हुए, विजय वडेट्टीवार ने कहा कि "एक महीने का वेतन ज़्यादा मददगार नहीं होगा और छह महीने की आय दान कर देनी चाहिए."

राज्य में भारी बारिश 
राज्य में भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान होने का हवाला देते हुए विपक्षी नेता ने कहा कि सभी को आगे आकर किसानों को संकट से उबारने के लिए यथासंभव मदद करनी चाहिए. कांग्रेस नेता ने मीडिया को बताया कि बारिश और बाढ़ के बाद फसलें पीले मोज़ेक वायरस से प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है. उन्होंने मांग की कि कृषि मंत्री फसल नुकसान का पंचनामा करें और 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की घोषणा करें.

सरकार राज्य को सूखा घोषित करे
वडेट्टीवार ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार मदद के लिए आगे नहीं आती है, तो विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की दुर्दशा के लिए वह खुद जिम्मेदार होगी. बुधवार को उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित छोटी राशि एक "क्रूर मजाक" है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस और राकांपा-सपा ने मांग की कि सरकार राज्य में "सूखा" घोषित करे. आपको बता दें कि इसके पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार पहले ही 31.64 लाख किसानों को 2,215 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से 1,829 करोड़ रुपये जिला स्तर पर वितरित किए जा चुके हैं और अगले 8 से 10 दिनों में किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिए जाएंगे. (इनपुट आईएएनएस से)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra

Trending news

बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
;