Congo: 'छूते ही गायब हो रही थी मर्दाना ताकत!' प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने की अफवाह से फैली हिंसा, 17 मरे

पिछले साल के आखिर में कांगो के त्शोपो प्रांत के कई गांवों में एक अजीब डर धीरे-धीरे फैलने लगा था. शुरुआत में लोगों को ये बातें इतनी अजीब लगीं कि किसी ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया. बाजार में एक आदमी दावा कर रहा था कि किसी अनजान शख्स के छूने के बाद उसके गुप्तांग अचानक सिकुड़ गए. किसी ने कहा कि उसके साथ ऐसा टैक्सी में हुआ. एक दूसरे गांव में चर्चा थी कि शहर से लौटा एक व्यक्ति इस डर में जी रहा है कि उसका शरीर का वह हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है.

धीरे-धीरे ये अफवाहें गांवों की सीमाएं पार करने लगीं. फिर सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने लगे. लोग मोबाइल फोन के आसपास इकट्ठा होकर ऐसे वीडियो देखने लगे जिनमें कथित पीड़ित चर्चों के अंदर अपनी कहानी सुना रहे थे. उनके पास खड़े पादरी दावा कर रहे थे कि प्रार्थना के जरिए उन्हें ठीक कर दिया गया है. कुछ वीडियो फेसबुक और टिकटॉक पर वायरल हुए, जबकि कई क्लिप्स व्हाट्सऐप और ब्लूटूथ के जरिए गांव-गांव पहुंचने लगे. हालात ऐसे हो गए कि अफवाहें सरकारी सूचनाओं से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने लगीं.

रहस्यमयी बीमारी से दहशत में लोग

कई इलाकों में प्रशासन के पहुंचने से पहले ही डर लोगों के दिलों में घर कर चुका था. जब त्शोपो प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ऐसी कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है, तब तक पूर्वोत्तर कांगो के कई समुदायों में शक और डर गहराई से बैठ चुका था. लोग अजनबियों से सतर्क होकर बात करने लगे. बाहरी लोगों को शक की नजर से देखा जाने लगा. कहानी हर गांव में थोड़ी अलग सुनाई देती थी, लेकिन डर एक ही था, कोई पुरुषों के शरीर के अंग चोरी कर रहा है.

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इस बीमारी की अफवाह से डरे स्वास्थ्यकर्मी

अक्टूबर महीने में जब स्वास्थ्यकर्मियों की टीमें त्शोपो प्रांत के इसांगी इलाके में पहुंचीं, तब तक वहां कई हफ्तों से दहशत का माहौल था. ये टीमें टीकाकरण से जुड़े सर्वे के लिए गांवों में घूम रही थीं. उनके पास टैबलेट कंप्यूटर, प्रश्नावली और चमकीली जैकेट थीं. लेकिन जिन गांवों में लोग पहले से ये सुन चुके थे कि बाहरी लोग एक ऐसी बीमारी फैला रहे हैं जिससे पुरुषों के गुप्तांग सिकुड़ जाते हैं या गायब हो जाते हैं, वहां इन स्वास्थ्यकर्मियों की मौजूदगी ने डर को और बढ़ा दिया. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ ने कम से कम चार स्वास्थ्यकर्मियों की हत्या कर दी. लोगों को शक था कि यही लोग उस कथित बीमारी को फैला रहे हैं.

WHO ने बताया इन अफवाहों ने 17 लोगों की जान ली

मारे गए लोगों में डॉ. जॉन तंगाकेया भी शामिल थे. उनकी पत्नी ने बाद में रॉयटर्स को बताया कि उस दिन उनका जन्मदिन था और परिवार ने सुबह उनसे बात की थी. बच्चे शाम को उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि जन्मदिन मना सकें. लेकिन शाम होने से पहले खबर आई कि जिस स्वास्थ्य टीम के साथ वह काम कर रहे थे, उस पर भीड़ ने हमला कर दिया. टीम लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनके सर्वे का इन अफवाहों से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) समर्थित अफ्रीका इन्फोडेमिक रिस्पॉन्स अलायंस, जो पूरे अफ्रीका में खतरनाक स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों पर नजर रखता है, ने बाद में बताया कि इन अफवाहों से जुड़ी हिंसा में कम से कम 17 लोगों की जान गई. हालांकि कुछ घटनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी.

90 के दशक में भी ऐसे मामले सामने आए थे

असल में ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया के दौर से बहुत पहले भी अफ्रीका के कई देशों में देखी जा चुकी हैं. शोधकर्ताओं के मुताबिक, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, बेनिन और कांगो में दशकों से'पेनिस चोरी' या गुप्तांग सिकुड़ने जैसी अफवाहें समय-समय पर फैलती रही हैं. कई बार इन अफवाहों ने भीड़ को इतना उग्र बना दिया कि लोगों पर जादू-टोना या तांत्रिक शक्तियों का आरोप लगाकर उनकी पिटाई कर दी गई. 1990 के दशक में घाना में 'पेनिस चोरी' के आरोप में कई लोगों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था. वहीं 2008 में कांगो की राजधानी किंशासा में भी ऐसी ही दहशत फैलने के बाद पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा कथित 'जादूगरों' को हिरासत में लिया था, क्योंकि लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश शुरू कर दी थी.

सोशल मीडिया पर जोर-शोर से शेयर की गईं ये अफवाहें

किसांगानी के कई चर्चों में लोगों ने खुद को पीड़ित बताकर गवाही दी. वहीं फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट्स पर ऐसे वीडियो बार-बार शेयर किए गए, जिन्हें लाखों बार देखा गया. अधिकारियों ने बाद में इन दावों को झूठा बताया, लेकिन इसके बावजूद कई वीडियो इंटरनेट पर बने रहे और लगातार फैलते रहे. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस हिंसा ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मौजूद एक गहरे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को उजागर कर दिया. वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता, गलत सूचनाओं और इबोला व कोविड-19 जैसी पुरानी स्वास्थ्य आपदाओं की यादों ने लोगों के भीतर सरकारी तंत्र के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया है. कई समुदायों ने पहले भी बाहरी मेडिकल टीमों को शक की नजर से देखा था.

सरकार इन अफवाहों के खिलाफ चला रही जागरुता अभियान

ऐसे गांवों में, जहां लोग हफ्तों से इन अफवाहों पर चर्चा कर रहे थे, जब बाहर से आए स्वास्थ्यकर्मी मशीनें लेकर सवाल पूछने पहुंचे, तो कुछ लोगों को यही लगा कि उनकी आशंकाएं सच साबित हो रही हैं. घटना के कई महीने बाद भी ये अफवाहें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. सरकार अब भी रेडियो अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को गलत सूचनाओं से बचाने की कोशिश कर रही है. कई इलाकों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं. लेकिन शुरुआती दौर के कई वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और कांगो के अलग-अलग हिस्सों में बार-बार सामने आ रहे हैं, जबकि अधिकारी साफ कह चुके हैं कि ऐसी कोई बीमारी कभी थी ही नहीं.

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