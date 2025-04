लोहे को लोहा काटता है... साबरमती के तट पर अधिवेशन करने वाली कांग्रेस को फिर से करिश्मे की उम्मीद!

Rahul Gandhi: 'शाइनिंग इंडिया' के फ्लॉप होने के बाद जिस तरह से बीजेपी ने कमबैक किया, कुछ वैसी ही वापसी करना कांग्रेस की भी हसरत है. पिछले लगभग 15 सालों से कांग्रेस उस दौर से गुजर रही है, जिससे वो जल्द से जल्द उबरना चाह रही. अहमदाबाद में दो दिन चले अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने नेताओं को मुगालता दूर करते हुए भविष्य का रोडमैप भी दिया. 2014 से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपने धुआंधार प्रचार से कांग्रेस को जो डेंट लगाया है, वो पार्टी की इमेज में एक बड़ा धब्बा साबित हो रहा है. कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है... शायद इसीलिए कांग्रेस ने अहमदाबाद को ही अपने 84वें अधिवेशन के लिए चुना कि उसे भी गुजरात से ऐसी ही कोई 'जोड़ी' मिल जाए.



कांग्रेस के इस अधिवेशन के बड़े संदेश की बात करें तो उसमें सबसे पहले भाजपा की विचार धारा का विरोध है. ये विरोध इतना तीखा है कि कांग्रेस ने इसे आजादी की 'दूसरी लड़ाई' का नाम दिया है. इसके अलावा पार्टी ने अपनी विरासत को फिर से संजोने की पहल की है. इसकी तस्दीक इस बार मंच पर गांधी-नेहरू के साथ पटेल की फोटो कर रही थी, जिसे उतना ही स्थान मिला जितना कि नेहरू को.

कांग्रेस के इस 'न्यायपथ अधिवेशन' में तीन संकल्प भी लिए गए.

कांग्रेस लड़ रही आजादी की 'दूसरी लड़ाई'

इन संकल्पों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस जिस तरह से आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों और संघ के खिलाफ लड़ी थी, उसी तरह आज भी BJP-संघ की विभाजनकारी सोच से लड़ रही है. बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है. इसलिए पार्टी ने अपने संघर्ष को अब आजादी की 'दूसरी लड़ाई' कह दी है. खड़गे ने बीजेपी खेमे की ओर से किए जाने वाले एक और दावे पर हमला किया. उन्होंने भाजपा के इस प्रचार का खंडन किया कि नेहरू-गांधी सरकारों ने महानायकों की अनदेखी की.

परसेप्शन की जंग में बीजेपी मीलों आगे

UPA-2 के कार्यकाल में कांग्रेस की भ्रष्टाचार के नाम पर जो फजीहत हुई, वो आज तक बीजेपी भुना रही है. बेशक उस दौर में जिन्हें 'घोटाला' नाम दिया गया वो बाद में फर्जी साबित हुए, लेकिन इतने समय में बीजेपी को जो चाहिए था, वो उसने हासिल कर लिया. उसी दम पर 2014 में पूरे गाजे-बाजे के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की ताजपोशी हुई.

मोदी-शाह की जोड़ी से बचने का फॉर्मूला नहीं मिला

नरेंद्र मोदी के गुजरात से निकलकर देश की बागडोर संभालते हुए एक दशक से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन कांग्रेस आज तक ऐसे फॉर्मूले का इजाद नहीं कर सकी, जो उसे 'मोदी-शाह' की जोड़ी से बचा पाए. शायद इसलिए कांग्रेस ने इस बार अधिवेशन के लिए साबरमती का किनारा चुना, जहां से कभी कांग्रेस को भी बड़े-बड़े सूरमा मिले.

We remember the Grand Old Man of India, Dadabhai Naoroji, on his death anniversary. He was one of the co-founders and former Presidents of the Indian National Congress. His famous drain theory focused on the drain of wealth from India into England. pic.twitter.com/PUUVpWbO0o

— Congress (@INCIndia) June 30, 2018