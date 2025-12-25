Advertisement
trendingNow13052545
Hindi Newsदेशये कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया बने रहेंगे कर्नाटक के सीएम?

ये कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया बने रहेंगे कर्नाटक के सीएम?

Karnataka: कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग जागरूकता मंच ने 25 जनवरी (आज) को मैसूरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थन में अहिंदा सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन के रूप में होगा. मंच के अध्यक्ष के. शिवराम ने कहा कि सिद्धारमैया के सीएम पद से हटने से कांग्रेस पार्टी को अहिंद वोट बैंक खोने का खतरा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

CM Siddaramaiah: कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग जागरूकता मंच ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थन में 25 जनवरी, 2026 को मैसूरु में एक अहिंदा सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में कार्य करेगा. जानकारी के अनुसार, बुधवार को मैसूर शहर में अहिंदा नेताओं की प्रारंभिक बैठक हुई और कार्यक्रम की तिथि और स्थान तय कर लिया गया. सम्मेलन में 25 से 30 हजार लोगों के शामिल होने का भी निर्णय लिया गया है. फोरम के अध्यक्ष के. शिवराम, समन्वयक योगेश और वरिष्ठ नेता नंजुंडास्वामी ने बैठक में भाग लिया, जिसमें विभिन्न अहिंदा समूहों के 25 से अधिक नेता शामिल हुए.

जानिए क्या है अहिंद 

शिवराम ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया स्वयं कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे लेकिन लेखकों, प्रगतिशील विचारकों और कांग्रेस पार्टी के चुनिंदा नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम इस मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को परेशान न किया जाए क्योंकि वे राज्य में अहिंदा समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र नेता हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि अहिंद में 'अ' का अर्थ अल्पसंख्यक (अल्पसंख्यक), 'हिंद' का अर्थ अन्य पिछड़ा वर्ग (हिंदुलीदा जाति), और 'द' का अर्थ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (दलित) है. शिवराम ने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उनके पद से हटाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी अहिंद वोट बैंक खो सकती है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन कांग्रेस पार्टी के लिए सिद्धारमैया के महत्व को प्रदर्शित करेगा.

ये भी पढ़ें: 'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?

मैं पार्टी कार्यकर्ता बना रहूंगा: डीके शिवकुमार

उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार से जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खेमे द्वारा अहिंद सम्मेलन के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन की योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं. दिल्ली के कर्नाटक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि मुझे पार्टी में कोई भी पद संभालने से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होना पसंद है. यह मेरे लिए एक स्थायी पद है. मैं 1980 से पार्टी कार्यकर्ता रहा हूं और भविष्य में भी पार्टी कार्यकर्ता बना रहूंगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे पांच साल तक उपमुख्यमंत्री बने रहने से खुश रहेंगे तो शिवकुमार ने जवाब दिया कि मैं पार्टी कार्यकर्ता बना रहूंगा. पार्टी कार्यकर्ता का पद ही मेरे लिए एकमात्र स्थायी पद है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

CM Siddaramaiah

Trending news

कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 9 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 9 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?