CM Siddaramaiah: कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग जागरूकता मंच ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थन में 25 जनवरी, 2026 को मैसूरु में एक अहिंदा सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में कार्य करेगा. जानकारी के अनुसार, बुधवार को मैसूर शहर में अहिंदा नेताओं की प्रारंभिक बैठक हुई और कार्यक्रम की तिथि और स्थान तय कर लिया गया. सम्मेलन में 25 से 30 हजार लोगों के शामिल होने का भी निर्णय लिया गया है. फोरम के अध्यक्ष के. शिवराम, समन्वयक योगेश और वरिष्ठ नेता नंजुंडास्वामी ने बैठक में भाग लिया, जिसमें विभिन्न अहिंदा समूहों के 25 से अधिक नेता शामिल हुए.

शिवराम ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया स्वयं कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे लेकिन लेखकों, प्रगतिशील विचारकों और कांग्रेस पार्टी के चुनिंदा नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम इस मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को परेशान न किया जाए क्योंकि वे राज्य में अहिंदा समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र नेता हैं.

बता दें कि अहिंद में 'अ' का अर्थ अल्पसंख्यक (अल्पसंख्यक), 'हिंद' का अर्थ अन्य पिछड़ा वर्ग (हिंदुलीदा जाति), और 'द' का अर्थ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (दलित) है. शिवराम ने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उनके पद से हटाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी अहिंद वोट बैंक खो सकती है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन कांग्रेस पार्टी के लिए सिद्धारमैया के महत्व को प्रदर्शित करेगा.

मैं पार्टी कार्यकर्ता बना रहूंगा: डीके शिवकुमार

उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार से जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खेमे द्वारा अहिंद सम्मेलन के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन की योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं. दिल्ली के कर्नाटक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि मुझे पार्टी में कोई भी पद संभालने से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होना पसंद है. यह मेरे लिए एक स्थायी पद है. मैं 1980 से पार्टी कार्यकर्ता रहा हूं और भविष्य में भी पार्टी कार्यकर्ता बना रहूंगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे पांच साल तक उपमुख्यमंत्री बने रहने से खुश रहेंगे तो शिवकुमार ने जवाब दिया कि मैं पार्टी कार्यकर्ता बना रहूंगा. पार्टी कार्यकर्ता का पद ही मेरे लिए एकमात्र स्थायी पद है.