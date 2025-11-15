Advertisement
trendingNow13004718
Hindi Newsदेश

बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर हुई भयानक धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला

Congress reaction on Bihar results: कांग्रेस ने एक खास पैटर्न की पहचान का दावा करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर हमला बोलते हुए कहा कि उनके एनलिसिस से साफ खुलासा होता है कि कुल 128 सीटों में भयानक धांधली का इस्तेमाल करके एनडीए को जितवाया गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर हुई भयानक धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला

Bihar elections results: कांग्रेस पार्टी की एक यूनिट ने 14 नवंबर को संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनावों की चुनावी प्रकिया में कुल 243 में से 128 विधानसभा सीटों में भयानक धांधली का आरोप लगाया है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा, 'बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा जीती गई 202 विधानसभा सीटों में से 128 सीटों पर जीत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद हुई. कांग्रेस ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए हर सीट में जीत के अंतर से उसकी तुलना करने के बाद ये गंभीर आरोप चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ा है. 

बिहार में धांधली!

कांग्रेस ने ईसीआई के पैटर्न की पहचान का दावा करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर हमला बोला. कांग्रेस की केरल यूनिट ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए एसआईआर अभियान के तहत मनमाने ढंग से असली वोटरों को हटाया गया. एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटें पूरी तरह से एसआईआर-आधारित मतदाता सूची से हटाए जाने के कारण आईं. हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आंकड़ों का विश्लेषण किया और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से इसकी तुलना की.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? शिवसेना नेता यूबीटी नेता संजय राउत का बयान 

Add Zee News as a Preferred Source

केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'वास्तविक जीवित मतदाताओं को एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से हटाया गया है. चुनाव आयोग द्वारा जारी डेटासेट में एक भी अवैध अप्रवासी उन्हें नहीं मिला. कांग्रेस ने एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के दावे को छलावा बताया. केरल कांग्रेस ने ये भी लिखा, 'एसआईआर को बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें हटाने का टूल माना जा रहा था. अब एसआईआर को सही से समझने की जरूरत है, वरना बीजेपी हर नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा देगी. (एएनआई)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Bihar elections

Trending news

Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?