बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर हुई भयानक धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला

Congress reaction on Bihar results: कांग्रेस ने एक खास पैटर्न की पहचान का दावा करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर हमला बोलते हुए कहा कि उनके एनलिसिस से साफ खुलासा होता है कि कुल 128 सीटों में भयानक धांधली का इस्तेमाल करके एनडीए को जितवाया गया.
Bihar elections results: कांग्रेस पार्टी की एक यूनिट ने 14 नवंबर को संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनावों की चुनावी प्रकिया में कुल 243 में से 128 विधानसभा सीटों में भयानक धांधली का आरोप लगाया है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा, 'बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा जीती गई 202 विधानसभा सीटों में से 128 सीटों पर जीत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद हुई. कांग्रेस ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए हर सीट में जीत के अंतर से उसकी तुलना करने के बाद ये गंभीर आरोप चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ा है.
कांग्रेस ने ईसीआई के पैटर्न की पहचान का दावा करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर हमला बोला. कांग्रेस की केरल यूनिट ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए एसआईआर अभियान के तहत मनमाने ढंग से असली वोटरों को हटाया गया. एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटें पूरी तरह से एसआईआर-आधारित मतदाता सूची से हटाए जाने के कारण आईं. हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आंकड़ों का विश्लेषण किया और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से इसकी तुलना की.
केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'वास्तविक जीवित मतदाताओं को एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से हटाया गया है. चुनाव आयोग द्वारा जारी डेटासेट में एक भी अवैध अप्रवासी उन्हें नहीं मिला. कांग्रेस ने एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के दावे को छलावा बताया. केरल कांग्रेस ने ये भी लिखा, 'एसआईआर को बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें हटाने का टूल माना जा रहा था. अब एसआईआर को सही से समझने की जरूरत है, वरना बीजेपी हर नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा देगी. (एएनआई)
