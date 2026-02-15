Advertisement
Hindi Newsदेशशिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर चले पत्थर

शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर चले पत्थर

Maharashtra Politics News: पुणे में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पथराव का मामला सामने आ रहा है. महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान पर की गई टिप्पणी के बाद के कारण दोनों पक्षों के बीच विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:07 PM IST
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर चले पत्थर

Congress and BJP Workers Stone Pelting: महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पथराव का मामला सामने आ रहा है. जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान पर की गई टिप्पणी को लेकर मामला गरमाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जो आगे चलकर पथराव में बदल गया. बताया जा रहा है कि घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं.

पार्टी मुख्यालय के बाहर पथवार
अधिकारियों की मुताबिक, बीजेपी के स्थानीय नेताओं की लीडरशिप में कार्यकर्ता कांग्रेस भवन (पार्टी मुख्यालय) के बाहर सपकाल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में वहां जुटे, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए पुलिस की कई टीमें मौके पर तैनात की गईं. हालांकि, दोपहर करीब 1 बजे हालात बिगड़ गए और पथराव शुरू हो गया. इस दौरान कुछ लोग घायल हुए और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा.

दो पत्रकार, एक पार्टी कार्यकर्ता और एक पुलिसकर्मी घायल
पुणे सिटी पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि हिंसक प्रदर्शन में दो पत्रकार, एक पार्टी कार्यकर्ता और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.

क्यों हुआ विवाद?
यह घटना उस FIR के बाद हुई, जो सपकाल के खिलाफ दर्ज की गई थी. आरोप ये यह है कि उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी. यह बयान उन्होंने मालेगांव के डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में लगी टीपू सुल्तान की तस्वीर से जुड़े विवाद पर दिया था. बीजेपी पुणे शहर अध्यक्ष धीरज घाटे ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि कांग्रेस नेता का बयान उन लोगों की भावनाओं को आहत करता है, जो मराठा राजा का सम्मान करते हैं.

हर्षवर्धन सपकाल का बीजेपी का आरोप
इससे पहले भी हर्षवर्धन सपकाल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए बताया था कि बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ा रही है. उनके अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र का गौरव है और टीपू सुल्तान ने उनसे प्ररेणा लेकर स्वराज की लड़ाई को आगे बढ़ाई थी. उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Pune NewsCongress and BJP workers stone pelting

