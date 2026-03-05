राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर उतरे अभिषेक मनु सिंघवी

16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लए कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, इनमें तेलंगाना से कांग्रेस ने फिर से अभिषेक मनु सिंघवी को मौका दिया है.
Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने गुरुवार को 16 मार्च को होने वाले दो साल में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए 10 राज्यों में छह उम्मीदवारों की घोषणा की. इस लिस्ट में सीनियर मौजूदा राज्यसभा MP और वकील अभिषेक मनु सिंघवी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, फूलो देवी नेताम, करमवीर सिंह बौद्ध, अनुराग शर्मा और एम क्रिस्टोफर तिलक शामिल हैं.
सिंघवी को नरेंद्र रेड्डी के साथ तेलंगाना से पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुना गया है. इस बीच फूलो देवी नेताम, करमवीर बौद्ध और क्रिस्टोफर तिलक को क्रम से छत्तीसगढ़, हरियाणा और तमिलनाडु से मैदान में उतारा गया है.
इससे पहले दिन वेम नरेंद्र रेड्डी, जिन्हें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का करीबी माना जाता है, ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी द्वारा चुने जाने पर कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा किया. रेड्डी ने X पर लिखा,'कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर मुझे अनाउंस करने के लिए माननीय सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के लीडर राहुल गांधी, AICC सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, MP प्रियंका गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस अफेयर्स इन-चार्ज मीनाक्षी नटराजन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क, PCC प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और कांग्रेस पार्टी हाईकमान को मेरा दिल से धन्यवाद.'
10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) के आने वाले दो साल में एक बार होने वाले चुनावों के लिए वोटिंग 16 मार्च को होनी है, और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी. प्रेस नोट के मुताबिक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 मेंबर्स का टर्म अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा, जिससे नए मेंबर्स के चुने जाने के लिए सीटें खाली हो जाएंगी. 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिससे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी. उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं.
