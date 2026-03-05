Advertisement
trendingNow13130405
Hindi Newsदेशराज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर उतरे अभिषेक मनु सिंघवी

राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर उतरे अभिषेक मनु सिंघवी

16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लए कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, इनमें तेलंगाना से कांग्रेस ने फिर से अभिषेक मनु सिंघवी को मौका दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 05, 2026, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर उतरे अभिषेक मनु सिंघवी

Rajya Sabha Election:  कांग्रेस ने गुरुवार को 16 मार्च को होने वाले दो साल में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए 10 राज्यों में छह उम्मीदवारों की घोषणा की. इस लिस्ट में सीनियर मौजूदा राज्यसभा MP और वकील अभिषेक मनु सिंघवी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, फूलो देवी नेताम, करमवीर सिंह बौद्ध, अनुराग शर्मा और एम क्रिस्टोफर तिलक शामिल हैं.

सिंघवी को नरेंद्र रेड्डी के साथ तेलंगाना से पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुना गया है. इस बीच फूलो देवी नेताम, करमवीर बौद्ध और क्रिस्टोफर तिलक को क्रम से छत्तीसगढ़, हरियाणा और तमिलनाडु से मैदान में उतारा गया है.

यह भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी गहमागहमी, कहीं सीएम बदल रहे तो कहीं गठबंधन धर्म याद आया!

Add Zee News as a Preferred Source

रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को कहा शुक्रिया

इससे पहले दिन वेम नरेंद्र रेड्डी, जिन्हें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का करीबी माना जाता है, ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी द्वारा चुने जाने पर कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा किया. रेड्डी ने X पर लिखा,'कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर मुझे अनाउंस करने के लिए माननीय सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के लीडर राहुल गांधी, AICC सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, MP प्रियंका गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस अफेयर्स इन-चार्ज मीनाक्षी नटराजन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क, PCC प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और कांग्रेस पार्टी हाईकमान को मेरा दिल से धन्यवाद.'

fallback

16 मार्च को होंगे चुनाव

10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) के आने वाले दो साल में एक बार होने वाले चुनावों के लिए वोटिंग 16 मार्च को होनी है, और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी. प्रेस नोट के मुताबिक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 मेंबर्स का टर्म अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा, जिससे नए मेंबर्स के चुने जाने के लिए सीटें खाली हो जाएंगी. 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिससे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी. उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

congressRajya Sabha elections

Trending news

RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
क्या जंग में ईरान की मदद कर रहा भारत? US मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
iran
क्या जंग में ईरान की मदद कर रहा भारत? US मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
राज्यसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी गहमागहमी, कहीं सीएम बदल रहे तो कहीं 'धर्म' याद आया
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी गहमागहमी, कहीं सीएम बदल रहे तो कहीं 'धर्म' याद आया
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका