Rahul Gandhi Sprint: भारत जोड़ो यात्रा में अचानक आ गए बच्चे, फिर राहुल गांधी ने जो किया; उसने जीता सबका दिल

Congress Bharat Jodo Yatra in Telangana: कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में रविवार को एक दिलचस्प सीन देखने को मिला. दरअसल, इस यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी रविवार को पदयात्रा के दौरान अचानक कुछ स्कूली छात्रों के साथ दौड़ने लगे. राहुल गांधी के अचानक दौड़ने के कारण उनके सुरक्षा कर्मी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और अन्य लोगों ने भी दौड़ना शुरू कर दिया. कुछ लोग राहुल गांधी का ये रूप देखकर हैरान भी हुए.

तेलंगाना में 375 किलोमीटर की है यात्रा

कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रविवार सुबह जडचर्ला से पदयात्रा शुरू की और उनके 22 किलोमीटर का सफर तय करने की उम्मीद है. तेलंगाना में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का यह पांचवां दिन है. राहुल गांधी रविवार की पदयात्रा संपन्न करने से पहले शाम को शादनगर के सोलीपुर जंक्शन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. उन्होंने शनिवार रात को जडचर्ला एक्स रोड जंक्शन पर रुकने से पहले 20 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की थी. यात्रा तेलंगाना के सात लोकसभा और 19 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए कुल 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसके बाद यह सात नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी. चार नवंबर को यात्रा एक दिन का विराम लेगी.

