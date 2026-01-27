सोनिया से सब खुश तो राहुल गांधी ने क्या गलती कर दी? कांग्रेस छोड़ने वालों का दर्द अलग है

Advertisement
कांग्रेस के भीतर एक बार फिर खलबली मची है. कई मुस्लिम नेता नाराज हैं. दो बड़े नाम अब पूर्व हो गए हैं. भाजपा को राहुल गांधी को घेरने का मौका मिल गया है. ऐसे में सवाल है कि जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वे सीधे तौर पर राहुल गांधी से नाराज क्यों हैं जबकि सोनिया से नहीं हैं. कांग्रेस की समस्या क्या है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:31 AM IST
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, शकील अहमद ने कांग्रेस छोड़ी, शशि थरूर अंदर से नाराज लग रहे हैं, राशिद अल्वी भी समस्या गिना रहे हैं, तारिक अनवर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं... सवाल है कि कांग्रेस के मुस्लिम चेहरे अचानक नाराज क्यों होते जा रहे हैं? कांग्रेस से इस्तीफा देते ही शकील अहमद को डर लगने लगा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा कांग्रेस को यह आदेश दिया है कि पुतला दहन के बहाने मेरे घर पर आक्रमण किया जाए. यह जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है. दरअसल, जब से राहुल गांधी को 'डरपोक' कहते हुए शकील ने कांग्रेस छोड़ी है, जमीन पर पड़े सवाल फिर से खड़े हो गए हैं. इसमें भाजपा के नेता तूफानी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

शहजाद पूनावाला ने कहा कि शकील जी ने जो कहा है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं. कांग्रेस पार्टी डिसेंट (असहमति) को बर्दाश्त नहीं कर पाती है. प्रथम परिवार के खिलाफ बोलेंगे तो शशि थरूर, शकील अहमद और शहजाद पूनावाला जैसा हाल होता है. दरअसल, शकील की सीधे तौर पर नाराजगी राहुल गांधी से है. राहुल घिरे तो राशिद अल्वी ने उन्हें देश की जरूरत बता दिया. तारिक अनवर आगे आकर बोले कि किसी मुस्लिम नेता को लगता है कि अनदेखी हो रही है तो वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करे लेकिन कैसे क्योंकि शकील तो कहते हैं कि राहुल का रवैया सोनिया से बिल्कुल अलग है. 

कौन सा गैप बढ़ रहा?

ऐसे में जनता के मन में सवाल है कि मुस्लिम तो कांग्रेस के साथ रहे हैं फिर वे दूर क्यों होते जा रहे हैं? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की बात कांग्रेस के अंदर तूफान मचा सकती है. उन्होंने खुलकर कहा है कि पार्टी के भीतर टॉप लीडरशिप तक पहुंच सीमित है और संवाद का प्रभावी प्लेटफॉर्म नहीं है. समाचार एजेंसी एएनआई से अल्वी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या एक ऐसे फोरम का न होना है जहां नेता खुलकर मसलों पर चर्चा कर सकें. इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए हाईकमान से मिलना मुश्किल हो जाता है. इसका परिणाम यह होता है कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है. 

शशि थरूर की नाराजगी के बीच शकील का इस्तीफा हुआ है. उन्होंने विस्तार से राहुल और सोनिया के समय का अंतर बताया है. शकील अहमद ने एक और खुलासा कर दिया कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में एकतरफा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी. हां, उन्होंने कहा कि मैं थरूर जी को वोट करना चाहता था लेकिन जब मैंने देखा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के जितने लोग हैं, सब खरगे साहब के लिए वोट मांग रहे हैं तो मैंने न चाहते हुए भी खरगे साहब को वोट किया क्योंकि मैं वोट बर्बाद नहीं करना चाहता था. 

सोनिया गांधी का प्लस प्वाइंट

शकील अहमद ने कहा कि मैं सोनिया गांधी का इतना बड़ा प्रशंसक हूं...उन्होंने राजीव गांधी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव की कांग्रेस, सीताराम केसरी की कांग्रेस, सबका समावेश अपनी कांग्रेस में धीरे-धीरे कर लिया. राहुल गांधी जी बदकिस्मती से सोनिया गांधी की कांग्रेस को भी अपने साथ नहीं ला सके. बेसिक अंतर यही है. सोनिया गांधी अगर दिल्ली में होती थीं, कोई मीटिंग या संसद नहीं होती थी तो वह रोज दिन में 10 बजे से दोपहर 1-2 बजे तक कांग्रेस के देशभर के नेताओं से मिलती थीं. उससे होता ये था कि उनको पूरी सूचना होती थी, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था. कांग्रेस को समझने वाले एक्सपर्ट कहते हैं कि तब अहमद पटेल एक ब्रिज का काम करते थे. सोनिया से मुलाकातें वही फिक्स करते थे और कांग्रेस में उनका अहम रोल था. अब शकील कह रहे हैं कि जिनका जनाधार नहीं है, राहुल गांधी उन्हें ही आगे बढ़ाते हैं. 

वह कहते हैं कि हम लोग कोई बड़े नेता नहीं थे. एक स्टेट के प्रेसिडेंट थे. एक मंत्री थे लेकिन वह चूंकि लोगों से मिलती थीं तो उनसे हमारे समर्थक और विरोधी दोनों तरह के लोग मिलते थे. सोनिया गांधी ने कम से कम 2-3 बार मुझसे पूछा था कि शकील इस मामले में तुमने क्या बयान दे दिया था. शकील तुम्हारे बारे में फलां आदमी से सुना कि उनसे बड़ी दोस्ती है. मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट को छोटे नेता के बारे में पूरी जानकारी थी क्योंकि वह खुलकर सबसे मिलती थीं. हैसियत के हिसाब से वह आज, कल, परसों में मिलती थीं. लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है. कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि वह राहुल गांधी से मिल नहीं पाते हैं. 

