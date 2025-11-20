Advertisement
trendingNow13010983
Hindi Newsदेश

Congress Tension: बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?

Congress Bihar Result: कांग्रेस के लिए गहन मंथन का वक्त है. चुनावी हार के चलते वह गहरे निराशा में फंस चुकी है. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को देख महाराष्ट्र में टेंशन तो दिख ही रही थी, अब यूपी में हलचल तेज हो गई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Congress Tension: बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?

बिहार चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, सबने देखा. कुल जमा 6 विधायक जीते. नीतीश कुमार के फिर से शपथ ग्रहण करने से पहले मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि वे 6 जेडीयू में जाने वाले हैं. फिलहाल अटकलें हैं लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो बिहार 'कांग्रेस मुक्त' हो सकता है. पिछली बार ओवैसी के विधायकों ने कुछ ऐसा ही खेला किया था. इधर, यूपी में अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति में जुटी सपा बाकायदे लेंस लेकर नतीजा पढ़ रही है. बात अखिलेश यादव तक पहुंचाई गई है. पार्टी के भीतर एक बड़े गुट का मानना है कि बस बहुत हुआ, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर फिर से विचार करने का समय आ गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सपा के नेताओं की कोर टीम ने अखिलेश यादव को मैसेज पहुंचा दिया है कि बिहार की तरह के हालात न बने, इससे बचने के लिए बहुत पहले ही सीट शेयरिंग पर स्थिति साफ करनी होगी. अगर गठबंधन चलाना भी है तो कांग्रेस को याद दिलाना होगा कि सीटें मांगने से पहले जीतने की संभावना को जरूर ध्यान में रखें. साफ है कि सपा आलाकमान अलर्ट है. इसी तरह कांग्रेस के दूसरे सहयोगी भी सोच रहे होंगे. 

महाराष्ट्र में उथल-पुथल

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा पर उद्धव ठाकरे की टीम ने कांग्रेस को जमकर सुनाया है. यहां तक कह दिया कि भाजपा की लहर में ऐसा डूबोगे कि पता भी नहीं चलेगा. यह दिखाता है कि कांग्रेस की स्थिति को देखकर सहयोगी अब उससे दूरी बनाने लगे हैं. आधिकारिक घोषणा भले ही न हुई हो लेकिन आगे कांग्रेस की बारगेनिंग पावर शून्य रहने वाली है. 

पढ़ें: बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव की शिवसेना

बिहार में कांग्रेस ने कुल 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इस पर भी वो संतुष्ट नहीं दिख रही थी. उसे और सीटें चाहिए थीं लेकिन केवल 6 सीटें ही जीत पाई. अब यूपी में इसका असर दिख सकता है. पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठजोड़ ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया था लेकिन उसमें सपा का रोल ज्यादा माना गया. सपा ने 37 सीटें जीतीं और उसके सपोर्ट के चलते कांग्रेस 17 में से 6 सीटें निकालने में सफल रही. इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह फेल रहा था. 

Opinion: कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... बिहार की हार पर राहुल गांधी के नाम खुला खत

जरा याद कीजिए जब बिहार चुनाव में कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया था तो अखिलेश यादव ने खुलकर बधाई दी थी. उन्होंने कहा था कि मैं बधाई देना चाहता हूं INDIA गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जिन्होंने तय किया है कि तेजस्वी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा. इससे पहले फरवरी में संसद में खड़े होकर अखिलेश यादव ने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ हैं. जातीय जनगणना की बात पर कहा था कि कोई तकरार नहीं है.

बिहार में तो अखिलेश ने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए प्रचार भी किया था लेकिन जब बात यूपी की आएगी तो वह जरूर गौर करेंगे. चर्चा उनकी पार्टी से ही शुरू हुई है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Akhilesh Yadav News

Trending news

बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
DNA
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
DNA
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
DNA
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद