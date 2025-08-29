पटना में नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, भाजपा जीती या कांग्रेस? विश्लेषण में देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर और इतिहास
पटना में नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, भाजपा जीती या कांग्रेस? विश्लेषण में देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर और इतिहास

Patna BJP Vs Congress: पटना में आज भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लट्ठ युद्ध है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस लट्ठ युद्ध का स्कोर क्या रहा और यह नौबत क्यों आई थी?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:06 PM IST
पटना में नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, भाजपा जीती या कांग्रेस? विश्लेषण में देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर और इतिहास

Patna: देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों ने आज पटना के बारे में गौतम बुद्ध की कही बात को सच साबित कर दिखाया. गौतम बुद्ध ने कहा था- पाटलिपुत्र, आर्यावर्त का सबसे अच्छा नगर होगा लेकिन यहां आग, पानी और आंतरिक मतभेद का डर हमेशा बना रहेगा. पटना के लोगों का आंतरिक मतभेद, आज 'लट्ठ युद्ध' में दिखा. बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बंटे ये लोग एक दूसरे पर लाठी-डंडे चला रहे थे. 

वैसे तो इन लोगों के हाथों में अपनी-अपनी पार्टी के झंडे थे लेकिन इन्होंने झंडे को डंडे में बदलने का जो हुनर दिखाया. उससे इनके हाईकमान भी हैरत में पड़ गए होंगे. कई ऐतिहासिक युद्ध का गवाह रह चुके पाटलिपुत्र में आज का लट्ठ युद्ध राजनीतिक मर्यादा को तार-तार करने वाला है. बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, किसका पलड़ा भारी रहा? इन सबका जवाब आपको हमारे विश्लेषण में मिलेगा.

पटना में क्यों चले लाठी-डंडे

पहला सवाल है, ये नौबत क्यों आई? ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर डंडे बरसाने लगे. तो इस लट्ठ युद्ध का शंखनाद दो दिन पहले हुआ था. दो दिन पहले दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहा गया था. उन्हें गाली दी गई थी।.जिसके बाद आज सुबह BJP के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस के दफ्तर 'सदाकत आश्रम' में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे.

झंडा लेकर पहले से खड़े थे कांग्रेस कार्यकर्ता

कुर्जी चौराहे से कांग्रेस दफ्तर तक जाने वाले प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और संजय सरावगी कर रहे थे. इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी का झंडा लेकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही खड़े थे. उसी समय दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और थोड़ी ही देर में ये प्रदर्शन लट्ठ युद्ध में बदल गया. लाठी-डंडे के साथ बीच-बीच में ईंट और पत्थर भी फेंके जा रहे थे. यानी पटना में माहौल पूरी तरह हिंसक था.

पुलिस की लाठी तेल पीकर चुप रही

दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी का झंडा था, हुनर देखिए इन्होंने झंडे को डंडे में बदल दिया और उसके बाद पटना का पूरा माहौल ही बदल गया. अपने-अपने सामर्थ्य अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लाठियां दोनों तरफ से चलाई जा रही थीं लेकिन एक कार्यकर्ता जो इस पूरी लड़ाई में लठैत नंबर वन बनकर उभरे. वो थे एक बंडी वाले भाई साहब. अकेले दम पर चारों तरफ लाठी भांज रहे थे. हर तरफ से उन पर लाठियां चल रही थी लेकिन वो अकेले दम पर न सिर्फ उन्हें रोक रहे थे बल्कि पलटवार भी कर रहे थे. अगर लाठी चलाने की कोई प्रतियोगिता होती तो इनको स्वर्ण पदक मिलना तय था. खास बात ये है कि पटना की जो पुलिस लाठीचार्ज करने के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, उसने एक बार भी लाठी का इस्तेमाल ही नहीं किया. सिर्फ कार्यकर्ताओं की लाठी चलती रही और पुलिस की लाठी तेल पीकर चुपचाप रही.

भाजपा कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ के आरोप

एक वीडियो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का है. जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ताकत के जोर पर लोहे के गेट को खोल दिया और झंडे के साथ बीजेपी कार्यकर्ता अंदर पहुंच गए. दफ्तर के कैंपस में भी लाठी-डंडे से जोर-आजमाइश का ये सिलसिला चलता रहा. इस दौरान वहां खड़े एक ट्रक को भी निशाना बनाया गया. उसके शीशे चकनाचूर कर दिए गए. कांग्रेस ने जहां BJP कार्यकर्ताओं पर अपने दफ्तर के भीतर घुसपैठ करने और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया, वहीं BJP कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस दफ्तर के भीतर से ईंट-पत्थर फेंके गए. 

Zee News दी ग्राउंड रिपोर्ट

इस दौरान Zee News की टीम वहीं मौजूद थी. ग्राउंड जीरो से Zee News न्यूज की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए.जब कैंपस के भीतर हंगामा काफी देर तक चला, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी तब पुलिस का सब्र भी जवाब दे गया. पुलिस के एक अधिकारी ने अपनी पिस्टल निकालकर हंगामे को रोकने की कोशिश की. पुलिसकर्मी ने BJP की प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान पर पिस्टल तान दी. ये अलग बात है कि पुलिसकर्मी की धमकी के बावजूद लाठी-डंडे चलते रहे. जहां तक सवाल हिंसा की शुरुआत का है तो दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

जिसके लिए लड़ रहे उसी के झंडे का अपमान

एक वीडियो है जो कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी ही पार्टी के झंडे के अपमान से जुड़ा है. पटना में जब लाठी-डंडे चलने बंद हुए, उसके बाद दोनों पार्टियों के झंडे जमीन पर पड़े थे. उस समय उन्हें पार्टी के अपमान का कोई ध्यान नहीं रहा. जिस झंडे की शान में ये लोग अपने विरोधियों पर हमला कर रहे थे. अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे. उसी झंडे का ये लोग अपमान कर रहे थे. राजनीतिक झंडा किसी पार्टी के लिए सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो उसके विचार, संघर्ष, पहचान और जनभावना का प्रतीक होता है जिसके जरिए जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनता है.

कहा जाता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का झंडा पवित्र होता है लेकिन आज की हिंसा के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को इस बात की फिक्र नहीं थी कि जमीन पर झंडा फेंकने से भी पार्टी का अपमान होगा. अगर पार्टी के लिए सम्मान होता तो ये लठैत कार्यकर्ता जमीन पर पार्टी के झंडे को फेंककर नहीं जाते. अब आपको इस लट्ठ-युद्ध का स्कोरकार्ड बताते हैं. इस लड़ाई में दोनों पार्टियों के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चोट लगी हैं. कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिन्हें गंभीर चोट लगी है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहा.

राहुल गांधी ने क्या कहा?

लाठी-डंडे से इस लड़ाई को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने BJP पर निशाना साधा. राहुल ने X पर पोस्ट किया. सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते. मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे. सत्यमेव जयते.

अपशब्दों पर नाराज है भाजपा

राहुल गांधी जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीड़ित बता रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों से BJP बेहद नाराज है. आज गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी की रैली में राहुल गांधी पर निशाना साधा. पटना में पीएम के अपमान के मुद्दे पर लाठी युद्ध के बीच आज दरभंगा पुलिस ने गाली देने के आरोपी को गिरफ्तार किया है.

कौन है गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति?

गिरफ्तार आरोपी रिजवी उर्फ राजा पेशे से ड्राइवर है. साथ ही पंचर की दुकान भी चलाता है. 2 दिन पहले दरभंगा जिले के बिठौली में कांग्रेस के मंच से पीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था. इस मामले में यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद को भी आरोपी बनाया गया है जिन्होंने ये मंच सजाया था. हालांकि कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है.

22 साल पहले गांधी मैदान में भी चली थी लाठी

वैसे बिहार में लोकतंत्र के लट्ठ-तंत्र में बदलने का ये कोई नया मामला नहीं है. लाठी के दम पर बिहार की राजनीति को अक्सर हांका जाता रहा है. 22 साल पहले वर्ष 2003 में RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन किया था जिसका नाम था तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली. इस रैली का जिक्र आज भी लालू प्रसाद यादव के विरोधी उनके समय में जंगलराज के लिए करते हैं. इसी रैली के दिन BJP के नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या की गई थी.

भारत के लिए लाठी का महत्व

भारत के संदर्भ में लाठी सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी नहीं बल्कि विरोध और सत्ता की भाषा भी रही है. लाठी कभी किसानों की आवाज बनी तो कभी सत्ता की दमनकारी ताकत. अब लाठी का ऐतिहासिक महत्व भी समझिए.

  • प्राचीन ग्रंथों में लाठी को दंड कहा गया है जो न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी.

  • राजा के पास दंडपाल होते थे जो अपराधियों को लाठी के दंड से अनुशासित करते थे.

  • गुरुकुल में आचार्य लाठी रखते थे जो ज्ञान और अनुशासन का संकेत थी.

  • अंग्रेजों के शासनकाल में लाठी को विरोध रोकने का हथियार बना दिया गया.

  • गांधी जी के लिए लाठी उनके अहिंसक संघर्ष की साथी रही.

  • लाठी जमींदारों और पुलिस के खिलाफ किसान आंदोलनों का प्रमुख हथियार रही.

  • ग्रामीण भारत में लाठी आत्मरक्षा के अलावा पशुओं को नियंत्रित करने में भी इस्तेमाल होती है.

  • लंबे समय तक लाठी छात्र आंदोलनों का भी हिस्सा रही.

  • पुलिस के लिए लाठीचार्ज भीड़ पर नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का सबसे आम तरीका है.

  • NCRB के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल औसतन 2500 से ज्यादा लाठीचार्ज की घटनाएं होती हैं.

  • राजनीति की बात करें तो लाठी बाहुबल के प्रदर्शन का हथियार है.

  • देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की लाठियां प्रचलित हैं.

जनता के बुनियादों से भटक रहा ध्यान

लाठी के बारे में इस जानकारी के बाद एक बार फिर आज पटना की सड़कों पर छिड़ी लाठी-डंडे की लड़ाई पर आते हैं. बिहार में चुनाव की घोषणा होने में अभी कुछ हफ्तों का समय बचा है लेकिन कांग्रेस के मंच से गाली और उसके बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर 2 बड़ी पार्टियों की भिड़ंत ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार का चुनाव ऐसे ही लड़ा जाएगा. क्या एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के नेता को गाली देंगे और फिर उसके जवाब में सड़कों पर हिंसा होगी. क्या जनता से जुड़े मुद्दों की गूंज सुनाई नहीं देगी. क्या लाठी-डंडों के शोर में जनता के बुनियादी मुद्दों को भुला दिया जाएगा?

बिहार में चुनावों के दौरान हिंसा का इतिहास

वैसे बिहार में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है. बिहार की राजनीति सिर्फ नारों और वादों की नहीं बल्कि गोलियों और बम धमाकों की भी गवाह रही है. 90 के दशक में हेमंत शाही, अजीत सरकार, देवेंद्र दुबे और बृजबिहारी प्रसाद जैसे विधायकों की हत्या हुई थी. 90 के दशक में जब-जब चुनाव होता था, बिहार में हिंसा की शुरुआत होना आम बात थी. 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान 67, 1995 में 54, 2000 में 61, फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान 5 और अक्टूबर-नवंबर 2005 के विधानसभा चुनावों के दौरान 27 लोग मारे गए. 2005 के बाद बिहार में चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं में कमी आई और इनमें मरने वालों की संख्या भी काफी हद तक कम हो गई लेकिन चुनाव में हिंसा का डर अभी भी इतना ज्यादा है कि बिहार में कई चरणों में चुनाव कराया जाता है. 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में राजनीतिक हिंसा के 31 मामले सामने आए थे लेकिन पटना में आज जो राजनीतिक हिंसा हुई वो इस मायने में अलग है कि ये सबके सामने हुई.

वैसे राजनीतिक हिंसा की बात करें तो भारत में सबसे अधिक राजनीतिक हिंसा केरल में होती है. 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक

  • केरल में राजनीतिक हिंसा की 1031 घटनाएं हुईं.

  • यहां छात्र राजनीति और पंचायत चुनाव में हिंसा आम बात है.

  • लेफ्ट और RSS समर्थकों में टकराव की घटनाएं अक्सर होती हैं.

पश्चिम बंगाल में भी होती है हिंसा

हालांकि हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक हिंसा की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है. लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, हर चुनाव हिंसा लेकर आता है जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है. आज पटना की सड़कों पर लाठी युद्ध के जरिए राजनीतिक हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की गई. इस लड़ाई के लिए जिम्मेदार दोनों पार्टियां देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं. राजनीतिक विरोध के लिए इस तरह की लड़ाई उनके लिए ठीक नहीं है. राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को लठैत की भूमिका में देखना जनता को अच्छा नहीं लगेगा.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

