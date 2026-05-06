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कांग्रेस ने तोड़ दिया डीएमके के साथ गठबंधन, विजय पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा

तमिलनाडु में एक्‍टर विजय की पार्टी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपने वर्षों पुराने संबंध को समाप्‍त करने का ऐलान किया है. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 06, 2026, 02:04 PM IST
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कांग्रेस ने तोड़ दिया डीएमके के साथ गठबंधन, विजय पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा

तमिलनाडु में एक्‍टर विजय की पार्टी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपने वर्षों पुराने संबंध को समाप्‍त करने का ऐलान किया है. कांग्रेस ने कहा कि विजय के साथ गठबंधन बस सरकार बनाने के लिए नहीं होगा बल्कि आने वाले निकाय, लोकसभा और राज्‍यसभा चुनावों के लिए होगा. इसके पहले 234 में से 108 सीट जीतने वाले टीवीके नेता विजय ने कांग्रेस से समर्थन मांगा था. विजय को बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों के समर्थन की दरकार है. डीएमके (59 सीटें) के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने पांच सीटें जीती हैं. 

कांग्रेस का कदम स्‍टालिन के नेतृत्‍व वाली डीएमके को नागवार गुजरा. जब मंगलवार रात ये स्‍पष्‍ट हो गया कि कांग्रेस, टीवीके को सपोर्ट करेगी तो डीएमके प्रवक्‍ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस का ये कदम डीएमके की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है क्‍योंकि हमारे ही दम पर उनकी पांच सीटें आई थीं. 

हालिया दौर में कांग्रेस और डीएमके के साथ संबंध सहज नहीं रह गए थे. इस बार के चुनाव में राहुल गांधी और स्‍टालिन एक साथ मंच पर भी नहीं दिखे. अंदरखाने ये भी कहा गया कि राहुल गांधी चुनाव के दौरान विजय के साथ गठबंधन करने के इच्‍छुक थे लेकिन पार्टी के वरिष्‍ठ नेताओं ने उनको ऐसा नहीं करने की सलाह दी थी, लिहाजा उस वक्‍त बात टल गई लेकिन जैसे ही जीत के बाद विजय ने कांग्रेस से संपर्क साधा तो पार्टी ने बिना देरी किए गठबंधन करने का फैसला कर लिया.

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कांग्रेस के इस कदम से हालांकि दिल्‍ली के बीजेपी कैंप में बेचैनी है. तमिलनाडु में अन्‍नाडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन है. अन्‍नाडीएमके को 47 और बीजेपी को एक सीट मिली है. कहा जा रहा है कि बीजेपी किभी भी हालत में ये नहीं चाहती कि तमिलनाडु में कांग्रेस सत्‍ता शेयर कर सके. लिहाजा अन्‍नाडीएमके पर दबाव डाला जा रहा है कि वो विजय के साथ गठबंधन कर कांग्रेस को सत्‍ता में पहुंचने से रोके. 

अन्‍नाद्रमुक में भी इस वक्‍त बेहद बेचैनी का आलम है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के 47 में से 10 विधायकों को छोड़कर सब विजय के साथ गठबंधन को इच्‍छुक हैं. पार्टी ने कहा भी है कि उनकी भी बातचीत विजय से चल रही है. लिहाजा अन्‍नाडीएमके पर बीजेपी और पार्टी के भीतर से दबाव है कि वो जल्‍द से जल्‍द गठबंधन को लेकर फैसला लें. ये भी कहा जा रहा है कि यदि पलानीस्‍वामी गठबंधन के लिए इच्‍छुक नहीं होते तो अन्‍नाडीएमके टूट भी सकती है और विधायक नया सेटअप बनाकर विजय के साथ जा सकते हैं.  

TVK ने बहुमत का दावा किया
इस बीच तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने न्‍यूज एजेंसी ANI को पुष्टि की है कि वह बुधवार शाम को TVK प्रमुख विजय से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात तब हो रही है जब TVK ने दावा किया है कि सरकार बनाने के लिए उनके पास बहुमत है. ANI से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि उन्हें TVK से एक पत्र मिला है जिसमें बहुमत का दावा किया गया है, और वह शाम को पार्टी प्रमुख से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा, 'मुझे TVK से एक पत्र मिला है. वे शाम को मुझसे मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा है कि उनके पास बहुमत है और उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए.'

 

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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