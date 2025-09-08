29 महीनों का इंतजार और बदले में सिर्फ 180 मिनट...? पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को कांग्रेस ने क्यों बताया बेइज्जती
29 महीनों का इंतजार और बदले में सिर्फ 180 मिनट...? पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को कांग्रेस ने क्यों बताया बेइज्जती

Pm Modi Manipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर जाने वाले हैं. इससे पहले कांग्रेस उनके इस दौरे को लेकर तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:45 AM IST
Pm Modi Manipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा करेंगे, इससे पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर हमला करना शुरू कर दिया है. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का कहना है कि यह दौरा वास्तव में मणिपुर की जनता का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने लंबे इंतजार के बाद भी राज्य में सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकेंगे. इस दौरान जयराम रमेश ने जीएसटी को लेकर भी तीखे सवाल पूछे हैं.

29 महीनों का इंतेजार 180 मिनट का दौरा

जयराम रमेश ने X पर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में केवल करीब 3 घंटे ही बिताएंगे. उन्होंने कहा,'प्रधानमंत्री के समर्थक इस दौरे की तारीफ कर रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि महज 3 घंटे में वह क्या हासिल कर पाएंगे? यह मणिपुर के उन लोगों का अपमान है जो पिछले 29 महीनों से लगातार इंतजार कर रहे हैं. इतना लंबा इंतजार कराने के बाद भी ऐसा छोटा और जल्दबाजी में किया गया दौरा वास्तव में कोई दौरा नहीं बल्कि ‘गैर-दौरा’ है.'

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह रवैया उनके असंवेदनशील और लापरवाह रवैये को दिखाता है. मणिपुर की जनता 2023 से जारी हिंसा और संकट के बीच केंद्र सरकार से मदद और ध्यान की उम्मीद कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक राज्य नहीं गए.

यह भी पढ़ें: मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी... कई उग्रवादी गिरफ्तार, भारी तादाद में हथियार और ड्रग्स भी जब्त

GST रिफॉर्म पर भी उठाए सवाल

जयराम रमेश ने सिर्फ मणिपुर दौरे पर ही नहीं, बल्कि हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पहले ही 15 अगस्त के अपने भाषण में जीएसटी सुधारों का जिक्र कर चुके थे, जबकि संविधान के मुताबिक ऐसे फैसले काउंसिल की बैठक के बाद लिए जाने चाहिए. उन्होंने कहा,'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद बड़े टैक्स फैसलों का ऐलान किया लेकिन असल में प्रधानमंत्री पहले ही इसकी जानकारी दे चुके थे. क्या जीएसटी काउंसिल सिर्फ एक औपचारिक संस्था बनकर रह जाएगी?'

GST 2.0 की मांग कर रही कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने दोहराया कि उनकी पार्टी लंबे समय से जीएसटी 2.0 की मांग कर रही है. इस सुधार के तहत टैक्स स्लैब कम करने, रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटाने, टैक्स चोरी रोकने, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म करने, एमएसएमई पर बोझ घटाने और जीएसटी का दायरा बढ़ाने की जरूरत है. कांग्रेस का मानना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, कारोबारियों पर बोझ कम होगा और टैक्स व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी.

;