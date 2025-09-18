Karnataka MLA Nanjegowda: उल्टा पड़ गया खेल... कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने खारिज किया रिजल्ट

BJP Vote Theft Allegation: तमिलनाडु में वोट चोरी के आरोप में एक कांग्रेस विधायक फंस गए है. हाई कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को खारिज कर दिया है. अब नानजेगौड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे है.
Trending Photos
बिहार चुनाव के प्रचार में वोट चोरी शब्द कांग्रेस द्वारा बीजेपी के लिए खूब इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस छोड़ा ये तीर उल्टा उन्हें ही लग गया. मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मालुर विधानसभा क्षेत्र के 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम को खारिज कर दिया.
यहां बीजेपी उम्मीदवार के एस मंजूनाथ गौड़ा ने कांग्रेसी विधायक नानजेगौड़ा पर वोट चोरी का आरोप लगाया था. हाई कोर्ट ने 2 साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए मतगणना प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर फिर से काउंटिंग का आदेश दिया. बीजेपी उम्मीदवार मई 2023 के चुनाव में कांग्रेस विधायक नानजेगौड़ा से केवल 248 मतों से हार गए थे.
इसे भी पढ़ें- J&K Landmine Blast: जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का बच्चा, अस्पताल में तोड़ा दम
सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कांग्रेसी विधायक
नानजेगौड़ा अब अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. हाई कोर्ट ने मालुर चुनाव की मतगणना को चार हफ्ते के भीतर दोबारा करने का निर्देश दिया है. उस समय, जिला चुनाव अधिकारी कथित तौर पर मतगणना प्रक्रिया के वीडियो प्रस्तुत करने में विफल रहे थे. मालूर सीट अनुसूचित जाति-आरक्षित कोलार लोकसभा क्षेत्र में आती है, जो दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रहा है. 2023 में मालुर निर्वाचन क्षेत्र में 1978 में कर्नाटक के राज्य बनने के बाद से सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिला. तब से कांग्रेस मालुर में सबसे सफल पार्टी रही है, जिसने कुल मिलाकर चार बार यह सीट जीती है. भाजपा ने अब तक इसे दो बार और जनता दल (सेक्युलर) ने एक बार जीता है.
क्या था 2023 चुनाव परिणाम?
कांग्रेस विधायक नानजेगौड़ा 2023 के चुनाव में मौजूदा कांग्रेस विधायक थे. पार्टी ने उन्हें फिर से भाजपा के मंजूनाथ गौड़ा के खिलाफ मैदान में उतारा था. मंजूनाथ ने 2013 में JD (S) उम्मीदवार के रूप में यह सीट जीती थी. हालांकि 2023 का मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के बीच था. तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार हुडी विजय कुमार ने चुनाव में स्थिति बदल दी. विजयकुमार खुद नानजेगौड़ा से लगभग 1,600 वोटों से पीछे थे. नानजेगौड़ा का 248 वोटों का जीत का अंतर 2023 के कर्नाटक चुनावों में चौथा सबसे कम अंतर था.
बीजेपी उम्मीदवार पहुंचे थे हाई कोर्ट
चुनाव परिणाम घोषित होने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद मंजूनाथ ने मालूर में पुनर्मतगणना की मांग करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया. उस समय मंजूनाथ ने कहा था, “मतगणना अधिकारियों ने मुझे फोन किया और बताया कि मैं चुनाव जीत गया हूं. लेकिन बाद में यह घोषणा की गई कि कांग्रेस उम्मीदवार 248 वोटों के अंतर से जीता है. इसलिए, मैंने अदालत का रुख किया है और डाले गए वोटों की पुनर्मतगणना की मांग की है.”
इसे भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे ब्रिटेन, किंग चार्ल्स ने बिछाया रेड कार्पेट; अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ 'गो होम' के क्यों लगे नारे?
जा सकती है नानजेगौड़ा की सदस्यता
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार नानजेगौड़ा डेयरी ब्रांड नंदिनी के मालिक कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अगले अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं. हालांकि अगर पुनर्गणना के नतीजे मंजूनाथ के पक्ष में जाते हैं, तो अब उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है. ये मामला तब सामने आया है जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ‘वोट चोरी’ अभियान देश भर में चला रही है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.