UP Election: कांग्रेस उम्मीदवार Archana Gautam की बिकिनी में तस्वीरें वायरल, दिया ये जवाब

मेरठ: उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) की वजह से माहौल गरम है. चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच एक महिला उम्मीदवार को उसके प्रोफेशन के लिए निशाना बनाया जा रहा है. हस्तिनापुर (Hastinapur) विधान सभा सीट से कांग्रेस (Congress) की महिला उम्मीदवार अर्चना गौतम (Archana Gautam) की बिकिनी में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस पर अर्चना गौतम ने जवाब दिया है.

कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम ने कहा कि मैंने मिस बिकिनी 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व किया. मैं मिस उत्तर प्रदेश 2014 और मिस कॉस्मो वर्ल्ड 2018 रह चुकी हूं. मैं लोगों से अपील करती हूं कि मेरे प्रोफेशन और राजनीतिक करियर को मिलाकर ना देखें.

I represented India in Miss Bikini 2018. I was Miss Uttar Pradesh 2014 & Miss Cosmo World 2018. I request people to not merge my profession in the media industry with my political career: Congress candidate from Hastinapur actress Archana Gautam on her viral Bikini pics (14.01) https://t.co/RS20ZmMv0h pic.twitter.com/O2dAezdziI

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 14, 2022