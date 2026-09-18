नंदीग्राम सीट पर घंटेभर में बदली कहानी: संचिता के 'सरेंडर' पर ममता का कांग्रेस को समर्थन, अब वो प्रत्याशी भी गिरफ्तार

नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी के कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने के ऐलान के कुछ ही देर बाद अब बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है. हालांकि, गिरफ्तारी से जुड़े मामले की धाराओं और पुलिस की विस्तृत कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, इसलिए उसे लेकर अतिरिक्त दावा करना उचित नहीं होगा.
नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. कांग्रेस ने मिलन प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है. प्रधान लंबे समय से नंदीग्राम की राजनीति और भूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं. शुक्रवार को घटनाक्रम ने उस समय नया मोड़ लिया, जब ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपना नामांकन वापस ले लिया. इसके बाद ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनका गुट नंदीग्राम में अपना कोई नया उम्मीदवार नहीं उतारेगा और कांग्रेस के मिलन प्रधान को समर्थन देगा.
ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि उनका गुट नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करेगा और अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगा. उन्होंने इसे INDIA गठबंधन को मजबूत करने और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने से जोड़ा. उन्होंने यह भी बताया कि राहुल गांधी ने गुरुवार को उन्हें फोन किया था और अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन जताया.
ममता के समर्थन के ऐलान के करीब एक घंटे के अंदर मिलन प्रधान की पुराने मामले में गिरफ्तारी की खबर सामने आई है. घटनाक्रम की टाइमिंग की वजह से नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, यह साफ करना जरूरी है कि गिरफ्तारी किस पुराने मामले में हुई, मामला कब दर्ज हुआ था और पुलिस ने किन धाराओं में कार्रवाई की है. इन बिंदुओं की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या के किसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
गिरफ्तारी पर कांग्रेस प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती ने कहा,'आज, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिलन प्रधान को अपना समर्थन दिया. कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. अगर आप डराने-धमकाने का तरीका अपनाते हैं, विपक्ष को जगह नहीं देते, तो क्या आप इस देश में तानाशाही चाहते हैं या लोकतंत्र? अगर आपको लगता है कि आप ऐसी धमकियों से कांग्रेस या विपक्ष को रोक सकते हैं, तो आप पूरी तरह गलतफहमी में हैं.'