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कर्नाटक से खरगे, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती...राज्यसभा के रण के लिए कांग्रेस ने किया 7 उम्मीदवारों का ऐलान

Congress Rajya Sabha Candidates Announcement: भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव 2026  के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई कैंडिडेट्स का नाम है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 04, 2026, 10:53 PM IST
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कर्नाटक से खरगे, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती...राज्यसभा के रण के लिए कांग्रेस ने किया 7 उम्मीदवारों का ऐलान

Congress Biennial Bye Election List: कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव 2026  के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है. पार्टी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और झारखंड की खाली सीटों के लिए कैंडिडेट्स की घोषणा की है, जिसमें कर्नाटक से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, खरगे और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है. इससे पहले भाजपा ने भी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी.  

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लिस्ट में किस-किस का नाम? 

लिस्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने राज्यसभाी चुनाव में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उममीदवार बनाया है. इसके साथ ही पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से मैदान में उतारा है. वहीं राजस्थान से नीरज डांगी को एक बार फिर राज्यसभा भेजने की तैयारी है. तमिलनाडु की बात करें तो यहां पार्टी के स्ट्रैटजिस्ट और इकोनॉमिस्ट प्रवीण चक्रवर्ती को उम्मीदवार घोषित किया गया है. झारखंड से पार्टी ने प्रणव झा को टिकट दिया गया है.   

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भाजपा की लिस्ट में किसका नाम? 

बता दें कि कांग्रेस से पहले भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक, गुजरात से राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा और मानसिंह परमार समेत मध्य प्रदेश से तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को टिकट दिया गया है.

इसके अलावा पार्टी ने मणिपुर से ए शारदा देवी और राजस्थान से अलका गुर्जर समेत सतीश पूनिया को मैदान में उतारा है. वहीं भाजपा ने चुनाव में ओडिशा से देबाशीष सामंतराय को उम्मीदवार घोषित किया है. 

ये भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन में टूट, TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ 

कब होगा चुनाव? 

बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से राज्यसभा की 27 सीटों और 3 राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव का ऐलान कर दिया है. वहीं चुनाव 18 जून 2026 को होंगे, जिसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम 7 बजे शुरू हो जाएगी. इसके अलावा राज्यसभा की 24 सीटों के लिए भी 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. साथ ही ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे. बिहार में भी राज्य विधान परिषदों की 9 सीटों के लिए मतदान होंगे और 1 सीट के लिए उपचुनाव होगा.   

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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