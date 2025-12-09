Advertisement
trendingNow13035121
Hindi Newsदेश

Parliament Winter Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत दुबे ने खोल दिया कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा

Rahul Gandhi Speech: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा लगातार जारी है. जहां आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे. राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान आरएसएस पर देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करने के आरोप लगाते हुए निशाना साधा. जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब देते हुए पलटवार किया है. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 09, 2025, 06:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Parliament Winter Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत दुबे ने खोल दिया कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा

Nishikant Dubey BJP Speech: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें आरएसएस से होने पर गर्व है. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं आरएसएस से हूं और मुझे इस पर गर्व है. सांसद दुबे ने राहुल गांधी के चुनाव सुधार पर दिए गए भाषण पर तंज कसा और कहा आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास और खोदा पहाड़, निकली चुहिया. इसके बाद बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि ये वही कांग्रेस है जो शहीदों की चिताओं पर खड़ी हुई और कांग्रेस ने भारत को बांटा है. 

बीजेपी का पलटवार 
निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं आज राहुल गांधी के बयानों के बाद उन्हें कांपते हुए और कन्फ्यूज देख सकता था. क्योंकि, वो अचानक संविधान की बात करने लगे. निशिकांत अपने साथ 1976 की एक पूरी बहस की कॉपी लेकर सदन पहुंचे थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इस बहस की कॉपी में लिखा है कि कैसे कांग्रेस ने संविधान को फाड़ दिया, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है. बीजेपी सांसद यहीं नहीं रूके और उन्होंने कांग्रेस पर फिर से तीखा हमला बोला. निशिकांत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को रबर स्टांप बना दिया था, जिससे राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया था. इसी तरह इंदिरा गांधी ने भी प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी और अपने चहेते को देश का सीजेआई बना दिया. इसी कड़ी में बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के दस साल तक यूपीएससी जैसी संस्था के चेयरमैन बने रहने पर सवाल उठाया. 

कांग्रेस पर निशाना
निशिकांत दुबे ने देश के पहले चुनाव कमिश्नर को सूडान का एंबेस्डर बना जाने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. इसके अलावा टीएन शेषन को बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार बनाने से लेकर कांग्रेस की तरफ से अश्विनी कुमार और रंजीत सिन्हा जैसे अधिकारियों को सीबीआई के डायरेक्टर बनाने तक के सवालों पर बीजेपी सांसद ने कांग्रेस को घेरा. इसके बाद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए आगे कहा कि ये ईवीएम की बात करते हैं. जबकि कांग्रेस ही देश में ईवीएम लाई थी. क्योंकि 1961 और 1971 में एसआईआर और 1971 में ईवीएम को जरूरी बताया गया था. इतना ही नहीं उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी इसके सदस्य थे. उनकी तरफ से बूथ वाइज काउंटिंग की वकालत की लेकिन उसका विरोध किया गया ताकि गड़बड़झाला किया जा सके. दुबे ने आगे कहा कि भारत में मुसलमान लगभग 4 फीसदी बढ़े हैं लेकिन बंगाल में 24 प्रतिशत और परगना में 14 प्रतिशत फीसदी मुस्लिम कैसे बढ़े, इसका जवाब कौन देगा? 

Add Zee News as a Preferred Source

 

यह भी पढ़ें: 'बंगाल को नहीं चाहिए आपकी मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं...' CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना

इनपुट-आईएएनएस 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

rahul gandhi parliament

Trending news

ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
Bandana Girl
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज