पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Congress Moves To SC For SIR: SIR को लेकर इन दिनों पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है. इसको लेकर कांग्रेस ने प्रीम कोर्ट का रुख किया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 10, 2025, 01:18 PM IST
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR) को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इसको लेकर बंगाल कांग्रेस की यूनिट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी की ओर से जस्टिस सूर्यकांत के सामने SIR का मुद्दा उठाया गया. वह तमिलनाडु और बिहार में भी SIR मामले की सुनवाई कर रहे हैं. याचिका में पश्चिम बंगाल से संबंधित केस को बिहार-तमिलनाड SIR मामले के साथ मंगलवार 11 नवंबर 2025 को लिस्ट करने की मांग की गई है. 

SIR प्रक्रिया को चुनौती 

याचिकाकर्चा की ओर से वकील ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और मंगलवार 11 नवंबर 2025 कोको बिहार में SIR की प्रकिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ ही इस याचिका पर सुनवाई की मांग की. वकील ने कहा कि राज्य के लोग SIR की प्रकिया में खामियों  का हवाला देकर पार्टी का रुख कर रहे है. इसलिए पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है. 

ये भी पढ़ें- वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद पानी में तैरता मिला NIT सिल्चर के छात्रों का शव 

सुनवाई के लिए लिस्ट मामला 

मामले को लेकर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार बनता है कि वो पश्चिम बंगाल के मामले को किस बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट करें. इस पर वकील ने कहा कि बिहार के अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का एक और SIR से जुड़ा मामला कल इसी बेंच के सामने लगा है. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे. 

ये भी पढ़ें- 'इसकी अनुमति कैसे दी गई?...' बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, सिद्धारमैया सरकार पर लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप  

 

बिहार में भी हुआ SIR 

बता दें कि बिहार में पहले चुनाव आयोग की ओर से SIR करवाया गया. इसके बाद इसके लिए जून 2025 में आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ भी कई याचिकाएं दायर की गई थीं, हालांकि कोर्ट में मामला लंबित पड़ा रहने के बावजूद चुनाव आयोग की ओर से SIR प्रक्रिया पूरी करवाई गई, जिसके बाद चुनाव की घोषणा हुई. बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से 27 अक्टूबर 2025 को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में दूसरे चरण में SIR कराने की घोषणा की गई. 1 नवंबर 2025 से सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

