पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Congress Moves To SC For SIR: SIR को लेकर इन दिनों पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है. इसको लेकर कांग्रेस ने प्रीम कोर्ट का रुख किया है.
West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR) को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इसको लेकर बंगाल कांग्रेस की यूनिट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी की ओर से जस्टिस सूर्यकांत के सामने SIR का मुद्दा उठाया गया. वह तमिलनाडु और बिहार में भी SIR मामले की सुनवाई कर रहे हैं. याचिका में पश्चिम बंगाल से संबंधित केस को बिहार-तमिलनाड SIR मामले के साथ मंगलवार 11 नवंबर 2025 को लिस्ट करने की मांग की गई है.
याचिकाकर्चा की ओर से वकील ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और मंगलवार 11 नवंबर 2025 कोको बिहार में SIR की प्रकिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ ही इस याचिका पर सुनवाई की मांग की. वकील ने कहा कि राज्य के लोग SIR की प्रकिया में खामियों का हवाला देकर पार्टी का रुख कर रहे है. इसलिए पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है.
मामले को लेकर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार बनता है कि वो पश्चिम बंगाल के मामले को किस बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट करें. इस पर वकील ने कहा कि बिहार के अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का एक और SIR से जुड़ा मामला कल इसी बेंच के सामने लगा है. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे.
बता दें कि बिहार में पहले चुनाव आयोग की ओर से SIR करवाया गया. इसके बाद इसके लिए जून 2025 में आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ भी कई याचिकाएं दायर की गई थीं, हालांकि कोर्ट में मामला लंबित पड़ा रहने के बावजूद चुनाव आयोग की ओर से SIR प्रक्रिया पूरी करवाई गई, जिसके बाद चुनाव की घोषणा हुई. बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से 27 अक्टूबर 2025 को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में दूसरे चरण में SIR कराने की घोषणा की गई. 1 नवंबर 2025 से सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
