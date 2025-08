क्या संसद का स्तर इस हद तक गिर गया है... खरगे ने राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन को लिखी चिट्ठी, जताया इस बात का विरोध

Mallikarjun Kharge Writes to Rajya Sabha Deputy Chairman: संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है और दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश को चिट्ठी लिखी और सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सीआईएसएफ (CISF) का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी मल्लिकार्जुन खरगे का पत्र शेयर किया है और आरोप लगाया है कि राज्यसभा के सभापति के अचानक इस्तीफे के बाद सदन पर सीआईएसएफ के जवानों का कब्जा देखा जा रहा है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने चिट्ठी में क्या-क्या लिखा?

मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी चिट्ठी में लिखा, 'माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूं. हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है, जबकि सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. हमने यह कल भी देखा और आज भी देखा. क्या हमारी संसद का स्तर इस हद तक गिर गया है? यह अत्यंत आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. हमें उम्मीद है कि भविष्य में सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में तब नहीं आएंगे, जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हों. सादर.'

Congress president and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge writes to Rajya Sabha Deputy Chairman Dr Harivansh

"We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the Members are exercising their democratic right of… pic.twitter.com/9vaUfb3zMX

