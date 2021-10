महागठबंधन टूटने की चर्चा के बीच सोनिया गांधी ने लालू यादव को किया फोन, जानिए क्या है हलचल

नई दिल्ली/पटना: बिहार में राजद और कांग्रेस (RJD-Congress) के बीच गठबंधन टूटने की चर्चा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) से बात की है. सोनिया गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद लालू यादव को फोन किया था और दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई.

बिहार में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बीच बयानबाजी को लेकर कांग्रेस और राजद के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है. इस बीच सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बीच बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है.

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने मंगलवार को एआईसीसी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों के साथ बैठक की थी. इसके बाद उन्होंने लालू यादव (Lalu Yadav) से फोन पर बात की. हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

Congress interim chief Sonia Gandhi spoke with RJD leader Lalu Prasad Yadav yesterday over phone after the meeting of the party's general secretaries, State in-charges and Pradesh Congress Committee Presidents in Delhi. Details awaited.



(File photos) pic.twitter.com/76ZXeCF3U8 — ANI (@ANI) October 27, 2021