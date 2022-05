Congress Chintan Shivir: राहुल गांधी करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान

Rahul Gandhi To Travel From Kashmir To Kanyakumari: राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर (Udaipur) में कांग्रेस का चिंतन शिविर (Congress Chintan Shivir) जारी है. इस बीच, कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव के लिए खास प्लान बनाया है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अगले एक साल में कश्मीर (Kashmir) से कन्याकुमारी (Kanyakumari) तक यात्रा करेंगे. इस यात्रा का ज्यादातर हिस्सा पदयात्रा का होगा. बता दें कि ये यात्रा कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधे जुड़ने के लिए और 2024 लोक सभा चुनाव की तैयारियों के लिए होगी.

सूत्रों के मुताबिक, G23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड (Congress Party Parliamentary Board) बनाने की मांग की है. जान लें कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज (रविवार को) तीसरा और आखिरी दिन है. इस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं.

Congress leader Rahul Gandhi will travel from Kashmir to Kanyakumari in the next one year, most of it will be 'Padayatra'. G23 demanded to form a Congress Party Parliamentary Board: Sources

(File Photo) pic.twitter.com/fm4PYQzT98

