सरकार को 60 का सिक्का करना चाहिए था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से .... पवन खेड़ा का BJP-RSS पर निशाना

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा चाहे इतिहास को विकृत करने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन यह तथ्य नहीं बदल सकती कि देश हमेशा महात्मा गांधी का रहेगा. खेड़ा ने कहा कि अगर आरएसएस के लिए सिक्का जारी करना था, तो इसे 60 रुपये का बनाना चाहिए था, जो कि सावरकर को ब्रिटिश सरकार से मिलने वाली पेंशन थी.

 

Oct 02, 2025, 10:20 PM IST
Vinayak Damodar Savarkar: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के योगदान को उजागर करने वाले स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे इतिहास को विकृत करने का कितना भी प्रयास करे वह इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि देश हमेशा महात्मा गांधी का रहेगा. एक्स पर एक पोस्ट में खेड़ा ने भाजपा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 60 रुपये का सिक्का जारी किया जाना चाहिए था, उतनी ही राशि जितनी स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों से मिली थी.

खेड़ा ने भाजपा पर साधा निशाना

खेड़ा ने एक्स पर महात्मा गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर याद करते हुए कहा कि अगर उन्हें आरएसएस के लिए सिक्का जारी करना था तो उन्हें इसे 60 रुपये का बनाना चाहिए था जो कि सावरकर को ब्रिटिश सरकार से मिलने वाली पेंशन थी. अगर उन्हें डाक टिकट जारी करना था, तो उन्हें ब्रिटिश पोस्ट के लिए करना चाहिए था जिसके माध्यम से वे दया याचिकाएं भेजते थे. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टिकट छापते हैं, आप कितने सिक्के जारी करते हैं, या आप आरएसएस को पाठ्यक्रम में कितना डालते हैं - यह देश गांधी का था, गांधी का है, और गांधी का रहेगा. कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के सत्ता से बाहर होते ही आरएसएस-भाजपा की विचारधारा को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका जाएगा. 

केंद्र सरकार ने एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि 100 रुपये के इस सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक और दूसरी तरफ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि है, जिसके सामने स्वयंसेवकों द्वारा सलामी दी जा रही एक शेर की तस्वीर है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह संभवतः पहली बार है कि भारत माता की छवि भारतीय मुद्रा पर छपी है. उन्होंने आगे कहा कि इस सिक्के पर संघ का मार्गदर्शक आदर्श वाक्य भी अंकित है: राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय, इदं न मम्. जारी किए गए स्मारक डाक टिकट के महत्व और इसकी गहरी ऐतिहासिक प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के महत्व को याद किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने देशभक्ति की धुनों पर ताल से ताल मिलाते हुए बड़े गर्व के साथ परेड में भाग लिया था. उन्होंने कहा कि यह डाक टिकट उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति को समेटे हुए है.

