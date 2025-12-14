'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे, बीजेपी का हल्ला बोल

Congress Vote Chor Gaddi Chhod Rally Controversial slogan: नई दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया है. जिस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए इसके असली एजेंडा को लेकर दावा किया है. बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो साझा करते हुए कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाया है. इस वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएम के खिलाफ 'कब्र खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी' जैसे विवादित नारे लगा रहे हैं. हालांकि, ज़ी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

पूनावाला का आरोप

शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा की कांग्रेस का एजेंडा क्लियर है, ये एसआईआर के बारे में नहीं है बल्कि संविधान पर वार है. जिसमें कांग्रेस लीडर कब्र खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी के नारे लगा रहे हैं. उन्होंने हाल ही में रागिनी नायक की तरफ से ट्वीट किए गए पीएम मोदी के एआई जनरेटेड वीडियो का भी अपनी पोस्ट में जिक्र किया, जिसमे पीएम मोदी को चाय बेचते हुए दिखाया गया था. पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर के नाम पर पीएम मोदी को हटाना चाहती हैं. पूनावाला यहीं नहीं रुके और उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग की दी गई धमकी का जिक्र भी अपनी पोस्ट में किया है.

So the agenda is clear It’s not about SIR

It is about Sanvidhan pe Vaar Congress leaders chanting “Kabr khudegi Modi ki”

“Aaj nahi to kal khudegi” Recently Ragini Nayak had also tweeted an AI Video showing him as a chaiwala In name of SIR - they want to eliminate PM… pic.twitter.com/IlRWylVpPh — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) December 14, 2025

सुधांशु त्रिवेदी का निशाना

ये पूरा मामला कांग्रेस की तरफ से दिल्ली की रामलीला मैदान में आयोजित विशाल रैली का बताया जा रहा है. जिसमें कांग्रेस वोट चोरी के आरोप और एसआईआर के मुद्दे पर अपना अभियान तेज कर रही है. कांग्रेस के नेता इस रैली को भाजपा सरकार के खिलाफ महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई के तौर पर मानकर चल रहे हैं. वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए निशाना साधा था. बीजेपी सांसद ने रामलीला मैदान पर आयोजित कांग्रेस रैली को हताशा से भरा हुआ और घुसपैठियों के समर्थन वाला भी बताया है.

#WATCH | Delhi: On the Congress mega rally against 'Vote Chori,' BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "...In the anti-Ram Congress party's frustration-filled and infiltrator-supporting rally held at Ramlila Maidan, driven by habit and overflowing with frustration, abusive language was… pic.twitter.com/AphJurpUqN — ANI (@ANI) December 14, 2025

कांग्रेस की रैली

कांग्रेस की तरफ से रामलीला मैदान पर आयोजित रैली में दिल्ली से सटे राज्यों से लोग लगातार पहुंच रहे हैं. इस रैली में कांग्रेस केंद्र सरकार पर एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दों को लेकर लगातार निशाना साधने की कोशिश कर रही है. कुछ समय पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की कार्यशैली और चुनावों में हुई तथाकथित धांधली पर सवाल उठाए थे. जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर घेरने की कोशिश की थी.

