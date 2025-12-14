'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे, बीजेपी का हल्ला बोल

Advertisement
Congress Delhi rally: शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा की कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल साफ है, ये एसआईआर के बारे में नहीं है बल्कि संविधान पर वार है. जिसमें कांग्रेस नेता कब्र खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी के नारे लगा रहे हैं.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:20 PM IST
Congress Vote Chor Gaddi Chhod Rally Controversial slogan: नई दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया है. जिस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए इसके असली एजेंडा को लेकर दावा किया है. बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो साझा करते हुए कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाया है. इस वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएम के खिलाफ 'कब्र खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी' जैसे विवादित नारे लगा रहे हैं. हालांकि, ज़ी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

पूनावाला का आरोप
शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा की कांग्रेस का एजेंडा क्लियर है, ये एसआईआर के बारे में नहीं है बल्कि संविधान पर वार है. जिसमें कांग्रेस लीडर कब्र खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी के नारे लगा रहे हैं. उन्होंने हाल ही में रागिनी नायक की तरफ से ट्वीट किए गए पीएम मोदी के एआई जनरेटेड वीडियो का भी अपनी पोस्ट में जिक्र किया, जिसमे पीएम मोदी को चाय बेचते हुए दिखाया गया था. पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर के नाम पर पीएम मोदी को हटाना चाहती हैं. पूनावाला यहीं नहीं रुके और उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग की दी गई धमकी का जिक्र भी अपनी पोस्ट में किया है. 

 

सुधांशु त्रिवेदी का निशाना
ये पूरा मामला कांग्रेस की तरफ से दिल्ली की रामलीला मैदान में आयोजित विशाल रैली का बताया जा रहा है. जिसमें कांग्रेस वोट चोरी के आरोप और एसआईआर के मुद्दे पर अपना अभियान तेज कर रही है. कांग्रेस के नेता इस रैली को भाजपा सरकार के खिलाफ महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई के तौर पर मानकर चल रहे हैं. वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए निशाना साधा था. बीजेपी सांसद ने रामलीला मैदान पर आयोजित कांग्रेस रैली को हताशा से भरा हुआ और घुसपैठियों के समर्थन वाला भी बताया है.    

 

कांग्रेस की रैली
कांग्रेस की तरफ से रामलीला मैदान पर आयोजित रैली में दिल्ली से सटे राज्यों से लोग लगातार पहुंच रहे हैं. इस रैली में कांग्रेस केंद्र सरकार पर एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दों को लेकर लगातार निशाना साधने की कोशिश कर रही है. कुछ समय पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की कार्यशैली और चुनावों में हुई तथाकथित धांधली पर सवाल उठाए थे. जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर घेरने की कोशिश की थी. 

यह भी पढ़ें: 'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की महारैली से पहले अमित शाह पर क्यों भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे?

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

