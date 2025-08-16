मोदी के GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी की बड़ी मांग, कहा- जल्द आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार

GST 2.0 : पीएम मोदी ने बीते दिन 15 अगस्त के अपने भाषण में इस साल दिवाली तक GST की दरें कम करने की घोषणा की थी. इस फैसले से दैनिक उपयोग की चीजें की कीमतें भी कम हो जाएंगी. पीएम ने कहा था कि सरकार मुकदमेबाजी और कर चोरी से ग्रसित 8 साल पुरानी व्यवस्था में सुधार करने का विचार कर रही है. अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ऑफीशियल डिस्कशन पेपर की मांग की गई है.

GST पर चर्चा पत्र

बता दें कि कांग्रेस पीएम मोदी के GST में बड़े सुधारों की घोषणा के बाद इस मुद्दे पर एक आधिकारिक चर्चा पत्र की मांग कर रही है. ताकि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय पर व्यापक और सूचित बहस हो सके. इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर कहा कि GST वास्तव में गुड एंड सिंपल टैक्स होना चाहिए न कि ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स जैसा कि यह अब बन गया है. उन्होंने कहा,' कांग्रेस जल्द से जल्द GST 2.0 पर एक ऑफीशियल डिस्कशन लेटर की मांग करती है ताकि इस विषय पर व्यापक और सूचित बहस हो सके.'

ये भी पढ़ें- कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नहीं

जयराम रमेश का बयान

जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,' ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अब जागे हैं और उन्हें एहसास हुआ है कि आर्थिक विकास तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक GST में बदलाव नहीं होता.' उन्होंने सुझाव दिया कि GST की दरों में भारी कटौती की जानी चाहिए और रेट स्ट्रक्चर को आसान बनाया जाना चाहिए ताकि राज्यों के रेवन्यू में अनिश्चितता न हो. उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में GST की मूल भावना को कई दरों और छूटों के कारण नुकसान पहुंचा है, जिससे टैक्स चोरी को बढ़ावा मिला है.

ये भी पढ़ें- अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, पुराने नहीं अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन

GST मुआवजा उपकर को आगे बढ़ाने की मांग

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि GST मुआवजा उपकर, जो 31 मार्च साल 2026 को समाप्त हो रहा है उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि रेट स्ट्रक्चर के पुनर्गठन से उत्पन्न राजस्व की अनिश्चितता को बैलेंस किया जा सके.उन्होंने MSME क्षेत्र की चिंताओं को गंभीरता से लेने की बात कही, जो देश में रोजगार का बड़ा स्रोत हैं. इसके अलावा उन्होंने कपड़े, टूरिज्म, एक्सपोर्ट, हस्तशिल्प और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि दिवाली के आसपास GST में नए सुधार लागू किए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी. उन्होंने इसे डबल दिवाली गिफ्ट बताया.

FAQ

GST 2.0 क्या है?

GST 2.0 सरकार द्वारा प्रस्तावित नया सुधार है, जिसमें कर दरों को सरल और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा.

कांग्रेस की मांग क्या है?

कांग्रेस ने GST 2.0 पर एक आधिकारिक चर्चा पत्र की मांग की है ताकि इस पर व्यापक बहस हो सके.

पीएम मोदी ने क्या घोषणा की है?

पीएम मोदी ने दिवाली के आसपास GSTमें बड़े सुधारों की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी.