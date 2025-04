अगर पाकिस्तान कहता है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है तो हमें भी मान लेना चाहिए, कांग्रेस के 6 बड़े नेताओं के बाद अब पूर्व मंत्री सोज के बिगड़े बोल

Congress leaders derogatory reactions : पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist attack) को लेकर देश गुस्से में है. पाकिस्तान (Pakistan) से बदला लेने की मांग हो रही है. इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री, राज्यों के महासचिव और खुद गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से लेकर मणिशंकर अय्यर तक कई बड़े चेहरे ऐसा-ऐसा बयान दे रहे हैं, जिससे करोड़ों देशवासी जरा भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं. ताजा मामले में कांग्रेस पार्टी से कई बार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने राष्ट्रवादियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए विवादित और अशोभनीय बयान दिया है.

कांग्रेस का बयानवीर कर रहे भारतवासियों का अपमान

पाकिस्तान भारतीय के इन बयानवीर और विदेशनीति के कथित जानकारों के बयानों का इस्तेमाल अपने पक्ष में भुनाने और भारत को झूठा साबित करने के लिए कर रहा है. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर 140 करोड़ लोगों के दिल को दुखाने वाला कांग्रेसी नेताओं का हर बयान वायरल हो रहा है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि देशभर के कांग्रेसी नेताओं में खासकर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक के नेताओं में पहलगाम हमले को मामूली घटना बताने और पाकिस्तान का बचाव करने की होड़ लगी है. बीजेपी इसे पूरे देश और भारत माता का अपमान बता रही है.

सैफुद्दीन सोज के बिगड़े बोल

कांग्रेस के इन नेताओं के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने भी पहलगाम नरसंहार में हिंदुओं की धर्म पूछकर हत्या करने वालों और उन्हे ऐसा करने का हुक्म देने वाले पाकिस्तान को माफ करने की वकालत करते हुए करीब140 करोड़ सनातनी हिंदुओं की जनभावनाओं का अपमान किया है.

सिंधु जल संधि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने कहा, 'पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पीने के पानी के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है. अगर नदी के पानी को डायवर्ट नहीं किया गया तो पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्य पूरी तरह से डूब जाएंगे. सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों से बची हुई है. यह जल संधि पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है. अगर पाकिस्तान ये कहता है कि पहलगाम हमले में उनका कोई हाथ नहीं है, तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए.

VIDEO | Here is what former Union Minister Saifuddin Soz says on the Indus Water Treaty: “For Pakistan the water is very important for irrigation and drinking purposes. If the river water cannot be diverted the state of Punjab and Jammu and Kashmir will be totally submerged. The… pic.twitter.com/TZWPEtWNhA

