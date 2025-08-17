बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर आ गया आलाकमान का नोटिस

DK Shivakumar: कर्नाटक की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. प्रदेश में सत्ता की कुर्सी को लेकर हलचल मची रहती है. अब कांग्रेस राज्य अनुशासन समिति ने चन्नगिरी के विधायक बसवराजू वी शिवगंगा को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है. उन्होंने दावा किया था कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे. उनके इस बयान से बाद सूबे की सियासत फिर से गरमा गई है. जानिए आखिर उन्होंने अपवे बयान में क्या दावा किया था.

विधायक ने किया था दावा

दरअसल, कांग्रेस विधायक ने दावणगेरे में पत्रकारों से कहा था कि दिसंबर के बाद, डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. उनके बयान पर अनुशासन समिति की समन्वयक निवेदित अल्वा द्वारा जारी की गई नोटिस में कहा गया कि शिवगंगा ने मुख्यमंत्री परिवर्तन के संबंध में मीडिया को दिए गए बयानों से पार्टी के भीतर भ्रम और शर्मिंदगी पैदा हुई है. उनके इस बयान से न केवल पार्टी को शर्मिंदगी हुई है, बल्कि यह पार्टी अनुशासन का उल्लंघन भी है.

उन्होंने कहा कि इन अनुशासनहीन टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए, केपीसीसी अनुशासन समिति ने यह कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कहा कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर अपने बयानों के बारे में स्पष्टीकरण दें.

क्या बोले थे डीके शिवकुमार?

इससे पहले कांग्रेस विधायक के इस बयान पर डीके शिवकुमार ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने इस बयान को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन बताया था और कहा था कि उन्हें नोटिस दिया जाएगा. साथ ही कहा था कि कई चेतावनियों के बावजूद, शिवगंगा ऐसे बयान देते रहे हैं. इसके अलावा कहा कि "किसी को भी मुख्यमंत्री पद और अन्य मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए. विधायकों को पार्टी अनुशासन का पालन करना चाहिए. उन्हें सीमा पार नहीं करनी चाहिए. उन्हें पहले भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अनावश्यक बयान देकर भ्रम पैदा न करें. इसके बावजूद, शिवगंगा द्वारा एक बार फिर इस मामले पर बयान देना पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है. इसलिए उन्हें नोटिस दिया जाएगा.