'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ

Bengal Elections: 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है. बंगाल में कांग्रेस ने सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है. मुर्शिदाबाद के बहारामपुर से वरिष्ठ नेता अधीर चौधरी को मैदान में उतारा गया है. उन्हें मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में संगठन मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की जिम्मदेरी दी गई है. इन जिलों से कांग्रेस का वो बैंक खासतौर पर मुस्लिम समुदाय रहा है, हालांकि दूसरे इलाकों में पार्टी को सभी वर्गों से समर्थन मिलता रहा है.

BJP के खिलाफ काम कर रही कांग्रेस की रणनीति

पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि बंगाल में कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस की 'एकला चलो' रणनीति भाजपा के खिलाफ काम कर सकती है. इतना ही सरकार विरोध वोट BJP के बजाय कांग्रेस की ओर भी शिफ्ट हो सकता है. कई ऐसे सीट हैं, जहां जीत-हार का अंतर बहुत कम है. वहां, 2 से 3 प्रतिशत वोट भी परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं.

कांग्रेस की रणनीति से TMC को फायदा

दूसरी तरफ, भाजपा कांग्रेस पर अलग आरोप लगा रही है. BJP नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई है. इसके साथ-साथ बंगाल में राहुल गांधी के प्रचार को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं एनालिस्ट का ये भी मानना है कि यह रणनीति तृणमूल बनाम भाजपा की सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का काम कर रही है, सत्तारूढ़ दल की भी भूमिका हो सकती है. कांग्रेस का यह कदम विपक्षी वोटों बंटवारे का कारण बन सकता है, जिसका सीधा फायदा तृणमूल को मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026

2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 294 सीटों पर दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल 2026 को होना तय हुआ है. यहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है. साथ ही कांग्रेस ने अपनी 'एकला चलो' की रणनीति के तहत अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है. वहीं चुनावों के लिए मतगणना 4 मई 2026 को होगी, जिसके बाद तय होगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी.