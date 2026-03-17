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भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता, पार्टी से निष्कासित हुए ये 3 बागी विधायक

Congress Expels Sofia Firdous: कांग्रेस ने अपनी पार्टी के 3 विधायक रमेश जेना, सोफिया फिरदौस और दशरथ गमंगो को पार्टी से निष्कासित किया है. इन विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 17, 2026, 06:45 PM IST
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भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता, पार्टी से निष्कासित हुए ये 3 बागी विधायक

Sofia Firdaus: कांग्रेस ने मंगलवार ( 17 मार्च 2026) को अपने उन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिन्होंने पूर्वी राज्य में राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के लिए जीत की राह आसान बनाई. मामले को लेकर पार्टी के विज्ञप्ति में निष्कासित शब्द का इस्तेमाल किया गया, जबकि ओडिया नोटिस के ट्रांसलेशन में निलंबित शब्द लिखा हुआ था. दोनों ही मामलों में, इन नेताओं को पार्टी की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.  

पार्टी से किया निष्कासित

उड़ीसा कांग्रेस ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' सना खेमुंडी के विधायक रमेश जेना, बाराबती कटक की विधायक सोफिया फिरदौस और मोहना के विधायक दशरथ गमंगो को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने और राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट देने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने वाले देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं.'  

 

 

 

ये भी पढ़ें- ओडिशा में राज्यसभा वोटिंग में हो गया खेला, कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से बढ़ी सियासी हलचल; साथ आए 2 और MLA

कांग्रेस नेताओं ने की भाजपा के पक्ष में वोटिंग  

सोमवार ( 16 मार्च 2026) को 10 राज्यों में हुए राज्यसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को बढ़त मिली, क्योंकि कई विपक्षी विधायकों ने भाजपा या उसके समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग की. ओडिशा में, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने सोमवार ( 16 मार्च 2026) को परिणाम घोषित होने के बाद पत्रकारों को बताया कि 3 कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है. अब यह कार्रवाई उसी का परिणाम है.   

ये भी पढ़ें- विद्या का मंदिर या डांस बार.... स्टेज पर तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा, कोलकाता के स्कूल पर भड़के यूजर्स  

 

सोफिया फिरदौस का आरोप 

साल 2024 में पहली बार विधायक चुनी गईं सोफिया फिरदौस ने ओडिशा में 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग से 2 दिन पहले अपनी पार्टी से असहमति जताई थी, खासतौर से कांग्रेस के बीजू जनता दल (BJD) के उम्मीदवार का समर्थन करने के फैसले को लेकर वह नाराज थीं. उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने उम्मीदवार के चयन के संबंध में अपने विधायकों से परामर्श नहीं किया और न ही उनकी सहमति ली. फिरदौस के मुताबिक BJD ऐतिहासिक रूप से भाजपा की B टीम रही है, जो केंद्र में वक्फ विधेयक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भाजपा का समर्थन करती रही है. राज्यसभा की 4 सीटों के लिए  भाजपा ने स्टेट यूनिट के अध्यक्ष मनमोहन समाल और पूर्व BJD नेता सुजीत कुमार को मैदान में उतारा था. दोनों नेताओं ने जीत हासिल की क्योंकि ओडिशा में सत्ता में होने के कारण पार्टी के पास बहुमत था. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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