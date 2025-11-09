संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार; रिजिजू ने दिया जवाब

Parliament Winter Session 2025 News: संसद का 1 दिसंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है. इस सत्र को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने मुद्दे स्पष्ट कर दिए हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आने वाले शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर चुप्पी और चीन के साथ अनसुलझे रिश्ते प्रमुख मुद्दे रहेंगे.

उन्होंने कहा कि देश के सामने कई अहम समस्याएं हैं. जैसे कि आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और सरकार की चीन के साथ सीमावर्ती विवादों को सुलझाने में विफलता. इन सब मुद्दों को शीतकालीन सत्र में जोर-शोर से उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा.

'सबसे बड़ा मुद्दा चीन से जुड़ा रहेगा'

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा, 'सबसे बड़ा मुद्दा चीन से जुड़ा रहेगा. चीन के साथ हमारी सीमाओं पर स्थिति अब भी वैसी नहीं हुई जैसी पहले थी. दोनों देशों के बीच बातचीत नए हालातों में हो रही है, जो चीन ने खुद बनाए हैं. प्रधानमंत्री ट्रंप के बयानों पर भी अब तक चुप हैं.''

उन्होंने आगे कहा कि देश की आर्थिक स्थिति भी गंभीर है, विकास दर धीमी है और बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही. जयराम रमेश ने कहा, 'हम बार-बार मुद्दे उठाते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी करती रहती है.'

'सत्र असामान्य देरी करते हुए छोटा रखा गया'

बताते चलें कि सरकार ने शनिवार को घोषणा की थी कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा. इस पर जयराम रमेश ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह सत्र असामान्य देरी करते हुए छोटा रखा गया है.

उन्होंने सवाल उठाया, 'आम तौर पर शीतकालीन सत्र 20 से 23 नवंबर के बीच शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलता है. इस बार केवल 15 दिन का सत्र क्यों रखा गया? सरकार आखिर किस बात से भाग रही है?'

'कांग्रेस को काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए'

सरकार पर तंज कसते हुए रमेश ने कहा कि सत्र को छोटा करना शायद आगामी लोकसभा चुनावों का संकेत है. उन्होंने कहा, 'क्या सत्र इसलिए छोटा किया गया है कि दिल्ली में प्रदूषण है? या कोई बिल या बहस का विषय नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे बस औपचारिकता निभाई जा रही हो.'

इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को संसद के काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए.

उन्होंने लिखा, 'ऐसा लगता है मानो कांग्रेस नेताओं को संसद चलाने में रुचि ही नहीं है. मैं बार-बार अपील करता हूं कि कांग्रेस बहस में हिस्सा ले और अन्य सांसदों के काम में बाधा न डाले. संसद को चलने दें.'

