Advertisement
trendingNow13056285
Hindi Newsदेशखतरे में है जल, जंगल और जमीन..., कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे, किस बात पर फूटा गुस्सा?

'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे, किस बात पर फूटा गुस्सा?

Congress Foundation Day: कांग्रेस ने आज अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया. इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस समय जल, जंगल और जमीन खतरे में हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 28, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे, किस बात पर फूटा गुस्सा?

Mallikarjun Kharge: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया. इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. यहां पर बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर के विस्तार और कम्युनिकेशन क्रांति जैसी पहलों के जरिए देश को बदलने का श्रेय कांग्रेस सरकारों को दिया. साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय जल, जंगल और जमीन खतरे में हैं.

लोगों को दी शुभकामनाएं
कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो साझा करते हुए लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 'कांग्रेस स्थापना दिवस' पर झंडा फहराया, हमें मिलकर कांग्रेस के विजन और विचारधारा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, हमें सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है और एक समृद्ध भारत बनाना है, झंडा फहराने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सदस्यों को स्थापना दिवस की बधाई दी और नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं दीं.

शुरुआती दिनों को किया याद
पार्टी की शुरुआत दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी और भारत की आजादी हासिल करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, जेल गए और कठिनाइयों का सामना किया. खड़गे ने कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने महिलाओं, गरीबों और समाज के सभी वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ लाया.

Add Zee News as a Preferred Source

फैसलों को मिली पहचान
कांग्रेस का 1931 का कराची प्रस्ताव बाद में भारत के संविधान की नींव बना, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि देश में लोकतंत्र अभी खतरे में है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर के विस्तार और कम्युनिकेशन क्रांति जैसी पहलों के जरिए देश को बदलने का श्रेय कांग्रेस सरकारों को दिया. उन्होंने यूपीए सरकार की भी तारीफ करते हुए कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में नागरिकों के अधिकार मजबूत हुए और प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों को दुनियाभर में पहचान मिली.

बीजेपी पर साधा निशाना
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि पिछले 11 साल में भाजपा सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थानों को कमजोर किया है, उन्होंने चेतावनी दी कि जल, जंगल और जमीन खतरे में हैं. खड़गे ने आरएसएस पर संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि उसके नेताओं ने एक बार तिरंगे और वंदे मातरम को मानने से इनकार कर दिया था,  खड़गे ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, साथ ही विरोधियों को सभ्य और गरिमापूर्ण तरीके से जवाब देने का आग्रह किया. उन्होंने महात्मा गांधी के इस विश्वास का हवाला देते हुए कहा कि लोकप्रिय समर्थन के बिना भी सच की आखिरकार जीत होती है. (आईएएनएस

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Congress Foundation Day

Trending news

'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
Anjel Chakma Murder Case
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
bandhu andekar
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर