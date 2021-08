PM मोदी को टक्कर देने के लिए सोनिया का मंथन, केंद्रीय मंत्री ने ठाकरे पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia gandhi) विपक्षी एकजुटता की कवायद के तहत देश के कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ डिजिटल बैठक कर रही हैं. बैठक में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. इस बैठक के जरिए सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में हैं. विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रयासरत हैं ताकि अगले लोक सभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके.

बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारुख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah), डीएमक के एमके स्टालिन (DMK MK Stalin), टीएमसी की तरफ से खुद ममता बनर्जी (TMC Mamata Banerjee), झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से (JMM Hemant Soren), शिवेसान के उद्धव ठाकरे (Shiv Sena Uddhav Thackeray), एनसीपी की तरफ से खुद (NCP Sharad Pawar), शरद यादव और CPM नेता सीताराम येचुरी शामिल हैं.

दूसरी तरफ हाल ही में टीम मोदी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के इस बैठक में शामिल होने पर कटाक्ष किया है. राणे ने कहा, 'उद्धव ठाकरे और शिवसेना बहुत छोटे हैं और केवल 56 विधायक हैं, वे इस देश में क्या हैं? शिवसेना सांसद भी पीएम मोदी के आशीर्वाद से चुने जाते हैं.'

Uddhav Thackeray & Shiv Sena are very small & only have 56 MLAs, what are they in this country? Shiv Sena MPs are also elected by blessings of PM Modi: Union Minister Narayan Rane on Maharashtra CM Uddhav Thackeray participating in meeting chaired by UPA chairperson Sonia Gandhi pic.twitter.com/5za6BOYnRG

— ANI (@ANI) August 20, 2021