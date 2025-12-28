Advertisement
trendingNow13056174
Hindi Newsदेशगोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार

गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार

Digvijay Singh statement: कांग्रेस में दिग्विजय सिंह द्वारा RSS की संगठनात्मक क्षमता की तारीफ पर विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर पवन खेड़ा ने तीखा हमला किया है. इस बयान ने कांग्रेस के भीतर विचारधारा, संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति को लेकर नई बहस शुरू कर दी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार

Digvijay Singh statement: कांग्रेस के भीतर इन दिनों एक बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कांग्रेस को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है. खेड़ा ने सवाल उठाया कि जिस संगठन का नाम नाथूराम गोडसे से जुड़ा रहा हो, वह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संगठन को क्या सिखा सकता है. उनके इस बयान ने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चा को और हवा दे दी है.

संगठन की सहारे प्रधानमंत्री
यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 1990 के दशक की एक पुरानी तस्वीर साझा की है. इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी को वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास जमीन पर बैठे हुए देखा जा सकता है. दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर को साझा करते हुए RSS की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की और कहा कि कैसे एक साधारण कार्यकर्ता संगठन के सहारे मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक बन सकता है. उन्होंने इसे संगठन की शक्ति बताया.

दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने RSS की विचारधारा पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसे विचार से जन्मी है जो गांधी जी के मूल्यों पर आधारित है, जबकि RSS का इतिहास और सोच उससे मेल नहीं खाती है. खेड़ा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को अपनी राह और अपने सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है, न कि किसी दूसरे संगठन से सीख लेने की है.

Add Zee News as a Preferred Source

RSS की विचारधारा के विरोधी
विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि वह RSS की विचारधारा के विरोधी हैं, लेकिन उसकी संगठनात्मक क्षमता की सराहना करते हैं. उन्होंने कहा कि एक ऐसा संगठन, जो पंजीकृत भी नहीं है, फिर भी इतना प्रभावशाली बन गया कि देश के प्रधानमंत्री उसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहते हैं. उन्होंने संगठन की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके बावजूद उसकी कार्यशैली पर ध्यान देना जरूरी है.

कांग्रेस की स्थिति पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने माना कि पार्टी के संगठन में सुधार की गुंजाइश है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मूल रूप से एक आंदोलन से निकली पार्टी है और उसे आंदोलन की भावना को बनाए रखना चाहिए। हालांकि, उस आंदोलन को वोटों में बदलने में पार्टी पीछे रह जाती है. इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर संगठन, विचारधारा और भविष्य की दिशा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जो आने वाले समय में और गहरी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

digvijaya singhPawan Khera

Trending news

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
Anjel Chakma Murder Case
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
bandhu andekar
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
Vaishno Devi
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
Mumbai News
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
Unnao rape case
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
digvijay singh
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?