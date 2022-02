पंजाब सीएम का चेहरा चुनने के लिए कांग्रेस ने निकाला ये फॉर्मूला, जानिए क्या है गणित?

चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं. जब से कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है तब से मुख्यमंत्री पद के चेहरे (CM Face) की घोषणा करने की मांग उठ रही है. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) से सबक लेते हुए कांग्रेस (Congress) ने भी अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा है और शक्ति ऐप (Shakti App) के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से जवाब मांगा है.

बता दें कि शक्ति ऐप को 2018 के चुनावों के दौरान फीडबैक लेने के लिए डिजाइन किया गया था और केवल रजिस्टर्ड कांग्रेस कार्यकर्ता ही इसमें भाग ले सकते हैं और अपनी राय दर्ज कर सकते हैं. कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम चेहरे की दौड़ में सबसे आगे हैं.

लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी में अन्य दावेदारों का विरोध करने और राज्य में पार्टी की संभावनाओं को पटरी से उतारने का जोखिम उठाएगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर सकते हैं.

सुनील जाखड़ और सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे अन्य दावेदार पहले ही विधायकों के बहुमत के समर्थन के बावजूद पद के लिए अनदेखी किए जाने पर अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं. सुनील जाखड़ ने दावा किया है कि उनके पास 42 विधायकों का समर्थन है जबकि रंधावा ने 16 विधायकों का दावा किया है. दोनों के नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं और सीएम चेहरे के लिए उनके चन्नी का समर्थन करने की संभावना है.

बता दें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वे चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करें. अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद जालंधर से कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो भी सीएम का चेहरा होगा, वे मदद करेंगे.

जान लें कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है, जो राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं. नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के मुख्य दावेदार हैं. दोनों ने राहुल गांधी को आश्वासन दिया है कि वे पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे.

नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, 'बिना फैसले के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हुआ. पंजाब को स्पष्टता देने आए हमारे अग्रणी नेता राहुल का हार्दिक स्वागत. सभी उनके फैसले का पालन करेंगे!!!'

Nothing great was ever achieved without an act of decision …. Warm welcome to our leading light Rahul Ji , who comes to give clarity to Punjab …. All will abide by his decision !!!

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) February 6, 2022