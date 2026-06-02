कांग्रेस में ऑल इज वेल का नया 'ट्रेडमार्क' बनी ऐसी तस्वीरें, फिर भी कहीं सरकार गंवाई कहीं निष्ठा!

बीते एक दशक में कांग्रेस देश के कई हिस्सों से 'साफ' हो चुकी है. जिन राज्यों में पार्टी ने परचम लहराया भी है तो वहां घर में ही 'खटपट' हो गई, जिसका निपटारा दिल्ली में हुआ. अब कर्नाटक में पार्टी के भीतर मची अंतर्कलह को आखिरकार लंबे प्रयास के बाद सुलझा लिया गया. आज शपथ ग्रहण से ठीक 1 दिन पहले डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की एक फोटो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की. ये संदेश देने के लिए कि अब कर्नाटक में 'ऑल इज वेल' है, लेकिन हर बार सब कुछ अच्छा नहीं होता. ऐसी तस्वीर जैसे अब कांग्रेस में अंदरूनी कलह को सुलझाने का संकेत देने की एक रवायत सी बन गई है. राजस्थान हो या पंजाब, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़... ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस हाईकमान को 'घर की लड़ाई' सुलझानी पड़ी. कई जगहों पर तो बात बन गई, लेकिन कई राज्यों में टकराव की परिणति या तो सरकार गंवाकर चुकाई या फिर कद्दावर नेता ने 'निष्ठा' बदल ली.

राजस्थान में गहलोत Vs पायलट

राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तकरार जगजाहिर है. मुख्यमंत्री पद पर बैठे गहलोत, सचिन पायलट को नागवार गुजर रहे थे. पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखाए. सरकार पर संकट आ गया. पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ अपनी ताकत दिखा रहे थे. उनका बीजेपी में जाना तय माना जा रहा था. वहीं गहलोत भी झुके नहीं. दिल्ली में कई राउंड की बातचीत के बाद ये मामला सुलझा. बाद में राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें सभी मुस्कुरा रहे थे. कैप्शन में लिखा- The united colours of Rajasthan! यानी संकेत यही कि मैटर सुलझ गया. अब सब एकजुट हैं.

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The united colours of Rajasthan! pic.twitter.com/D1mjKaaBsa — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 14, 2018

पंजाब में कैप्टन Vs सिद्धू

पंजाब में कांग्रेस ने विपरीत परिस्थितियों में 2017 में कमाल की जीत दर्ज की. उस समय पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही थी. कैप्टन अमरिंदर सीएम बने. डिप्टी सीएम बनने के सिद्धू के अरमानों पर कैप्टन ने पानी फेर दिया. कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन में तल्खियां बढ़ गईं. सिद्धू लगातार सीएम अमरिंदर के कार्यकाल की कमियां गिनाने लगे. ये मामला भी दिल्ली दरबार तक पहुंचा. कई बार बातचीत के बाद बीच का रास्ता निकाला गया. सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. लेकिन तकरार कम नहीं हुई. आखिरकार कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी ही छोड़ दी.

एमपी में सिंधिया ने गिरा दी कमलनाथ सरकार

अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं. वहां भी 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में तकरार होती रही. सिंधिया समर्थक खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे. दोनों नेताओं में सुलह कराने की दिल्ली से कई बार कोशिश हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा. राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के साथ फोटो पोस्ट की. इसमें भी जो कैप्शन दिया, उसमें बड़ा संदेश था. राहुल ने लिखा- धैर्य और समय सबसे बड़े योद्धा हैं. कुछ समय तो मामला संभलता दिखा, लेकिन 2020 में आखिरकार सिंधिया ने 'हाथ झाड़ते' हुए 'फूल' उठा लिया. सिंधिया के जाते ही सरकार अल्पमत में आ गई. फ्लोर टेस्ट से पहले ही कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा.

The two most powerful warriors are patience and time. - Leo Tolstoy pic.twitter.com/MiRq2IlrIg — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 13, 2018

छत्तीसगढ़ में बघेल ने बमुश्किल पूरे किए 5 साल

छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हाल रहा. सरकार बनने के बाद से ही भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच लगातार तकरार होती रही. यहां कर्नाटक की तरह ही ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले की चर्चा होती रही. ढाई साल बाद से ही टीएस सिंह देव ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया. कई बार यहां भी हाईकमान को दखल देना पड़ा. यहां दोनों नेताओं में सुलह करा ली गई और बघेल अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रहे.

हरियाणा में हुड्डा Vs शैलजा

हरियाणा में भी राज्य के दो कद्दावर नेताओं में अक्सर तनातनी की खबरें आती रहीं. यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में कोल्ड वॉर बना रहा. दोनों ही खेमों में मतभेद बना रहा. हाईकमान ने दोनों ही नेताओं को साधा. दोनों को उनकी अहमियत बताते हुए एकजुट रखने की कोशिश की गई.

Shri @siddaramaiah, along with Shri @DKShivakumar, met Congress President Shri @kharge and LoP Shri @RahulGandhi at 10 Rajaji Marg. New Delhi pic.twitter.com/PWHDXuYZlL — Congress (@INCIndia) June 2, 2026

कर्नाटक में कल से हुकूमत का नया दौर

कर्नाटक में बीते कुछ महीनों से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच तल्खियों की खबरें आती रहीं. यहां भी ढाई-ढाई साल तक सीएम बनने वाला फॉर्मूला माना जा रहा था. 3 साल होते-होते डीके का सब्र जवाब दे गया. एक बार फिर से हाईकमान को ही मोर्चा लेना पड़ा. आज कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से वही ट्रेडमार्क फोटो पोस्ट हुई. इसमें मल्लिकार्जुन खरगे के साथ राहुल गांधी सिद्धा का हाथ थामे खड़े हैं. संकेत वही कि सिद्धा की पार्टी को जरूरत है. वैसे भी सिद्धा जमीनी नेता माने जाते हैं और डीके संगठन में काम करने वाले. फिलहाल कई दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार डीके की 'तपस्या' पूरी हुई. कल से कर्नाटक में हुकूमत का नया दौर आने वाला है.