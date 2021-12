Shashi Tharoor का ऐसा बयान जो बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, चर्चा के दौरान जमकर बोले कांग्रेस

Congress knows my take on Parliament proceedings says Tharoor: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कहा कि उनकी पार्टी उनके इस विचार से वाकिफ है कि हमें संसद में व्यवधान नहीं पैदा करना चाहिए बल्कि उसका उपयोग बहस के लिए करना चाहिए.