विपक्ष का दावा, EVM पर सिर्फ भाजपा के चिन्ह के नीचे पार्टी नाम दिख रहा है

नई दिल्‍ली: कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम पर सिर्फ भाजपा के चुनाव चिन्ह के नीचे पार्टी का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने का दावा किया और इस बारे में शनिवार को चुनाव आयोग से शिकायत की. दोनों पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात की और आग्रह किया कि चुनाव के शेष बचे चरणों के लिए ऐसी ईवीएम को बदला जाए या फिर इन पर दूसरी पार्टियों के चुनाव चिन्ह नीचे उनके नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं.

इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और अभिषेक मनु सिंघवी तथा तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन एवं दिनेश त्रिवेदी शामिल थे. कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘ईवीएम के ऊपर भाजपा का नाम उसके चुनाव चिन्ह के नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. दूसरी पार्टियों के नाम उनके चुनाव चिन्ह के नीचे दिखाई नहीं दे रहे हैं.’

Abhishek Manu Singhvi, Congress after meeting Election Commission along with other opposition parties: On EVMs, the letters BJP are visible under party's symbol. No party can use the party's name and its symbol together. pic.twitter.com/GhlNq8urx0

