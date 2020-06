चीन पर भड़के कांग्रेस MP अधीर रंजन, कहा- अंडे देने के लिए नहीं हैं हमारी सेना के हथियार

नई दिल्ली: लद्दाख सीमा पर भारत-चीन (India China Border Dispute) के बीच तनाव बरकरार है. इस बीच सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल में बहरामपुर के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चीन को करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सरकार को वही भाषा बोलनी चाहिए जो कि चीन को समझ में आए. कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे हथियार अंडे देने के लिए नहीं हैं.

अधीर चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा- 'हमें उनकी भाषा में ही उन्हें करारा जवाब देना चाहिए.हमारी सेना के पास हथियार अंडे देने के लिए नहीं रखे हैं. चीन को आक्रमकता से जवाब मिलना चाहिए.' उन्होंने आगे लिखा- 'भारतीय सुरक्षा और क्षेत्रीयअखंडता के मद्देनजर चीन लगातार हमारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है. हम रेड आर्मी के सामने खुद को गिराने का जोखिम नहीं उठा सकते.'

ये भी पढ़ें: सीमा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में 54 मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू

They are to be repulsed back by whatever means, our arsenals are not meant for hatching eggs, so strike back, drive back, force back the Chinese aggression, god will be Indian in deciding the course of conflict

(3/3)

— Adhir Chowdhury (@adhirrcinc) June 25, 2020