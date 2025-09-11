परिस्थितियां वैसी ही हैं... नेपाल का हाल देख भारत से तुलना करने लगे कांग्रेसी नेता, भाजपा बोली 'एंटी-नेशनल'

Nepal News Gen Z Protest: नेपाल में फैले भ्रष्टाचार से गुस्साई जनता सोशल मीडिया बैन किए जाने से आंदोलित हो उठी. Gen-Z यानी युवाओं की भीड़ उग्र हो गई और न सिर्फ कद्दावर मंत्री और नेताओं को पीटा गया बल्कि संसद और सुप्रीम कोर्ट समेत पीएम के घर भी फूंक दिए गए. भारत में कुछ नेता नेपाल के हालात की भारत से तुलना करने लगे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने आज सुबह सोशल मीडिया पर कह दिया कि लोग चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता?

उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा होने की संभावना तक जता रहे हैं. आगे उदित राज ने कहा कि वास्तव में परिस्थितियां वैसी ही हैं. भाजपा ने करारा पलटवार किया. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की इस तरह की खतरनाक टिप्पणी देश विरोधी है.

उदित राज ने क्या कहा

कांग्रेस नेता ने हिंदी में लिखा कि वास्तव में परिस्थितियां वैसी ही हैं और कुछ मामलों में ज्यादा लेकिन हमारा संविधान ऐसा करने से रोकता है. हमारी लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं जिसे कांग्रेस ने डाला है. इस पर भाजपा नेता सीआर केसवन ने कहा कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की ये खतरनाक टिप्पणियां साफ तौर पर देश विरोधी और जानबूझकर अशांति भड़काने वाली हैं. कांग्रेस का पहले का और मौजूदा नेतृत्व, दोनों ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान के लिए हमेशा सबसे बड़ा खतरा रहा है. कांग्रेस पार्टी ने 1975 में हमारे संविधान की हत्या की और हमारे लोकतंत्र का गला घोटा. ये टिप्पणियां कांग्रेस की उसी आपातकालीन मानसिकता को दर्शाती हैं.

राउत भी बोले, भारत में बहुत असंतोष

एक दिन पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थीं जिसका काफी विरोध हो रहा है. राउत ने कहा कि भारत का सीमावर्ती देश नेपाल बिहार से सटा है, वेस्ट बंगाल और यूपी से जुड़ा है. यह आग नेपाल में लगी है और हिंदुस्तान में 75 लाख नेपाली भी रहते हैं. ये आग करप्शन के खिलाफ है. ये तानाशाही के खिलाफ आग लगी. ये सरकार के मंत्रियों और विदेश में रह रहे उनके बेटों के खिलाफ है. मंत्रियों को पकड़-पकड़कर मारा गया. राउत ने कहा कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है, ये ऊपर-ऊपर से दिखा रहे हैं. लोगों में बहुत असंतोष है. सबको सावधान रहना चाहिए. मैं इतना ही कहूंगा.

शिवसेना (यूबीटी) के सीनियर नेता ने कहा कि क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में होता ही रहता है. नेपाल हमें यानी भारत को बड़ा भाई मानता था लेकिन नेपाल पर संकट आया तो यह बड़ा भाई साथ खड़ा नहीं रहा. ये हमारी विदेश नीति की विफलता है. इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां का जो युवा है, वो बेरोजगार है. मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये लोग गरीब आज भी हैं. 10 किलो राशन पर जी रहे हैं. नेपाल की हालत भी ऐसी ही है.

