गुजरात: देशद्रोह केस में हार्दिक पटेल को कोर्ट ने भेजा जेल, आज ही हुई थी गिरफ्तारी

अहमदाबाद: देशद्रोह में मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कांग्रेस नेता को शनिवार को ही देशद्रोह के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वीरमगाम (अहमदाबाद जिले) के पास से गिरफ्तार किया गया था.

Gujarat:Congress leader Hardik Patel was produced before the magistrate in Ahmedabad&has been sent to judicial custody till January 24. He was arrested near Viramgam (Ahmedabad district) after a non-bailable warrant was issued against him in connection with a sedition case today. pic.twitter.com/4tLIukrwca

— ANI (@ANI) January 18, 2020