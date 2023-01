Yogi Adityanath: कांग्रेस नेता ने सीएम योगी को लेकर दिया विवादित बयान, भड़क सकते हैं बीजेपी के समर्थक

Hussain Dalwai Statement: कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री के भगवा कपड़ों को लेकर टिप्पणी की है. दलवई ने कहा, सीएम योगी को भगवा कपड़ों की जगह मॉर्डन कपड़े पहनने चाहिए. कांग्रेस नेता ने सीएम योगी को सलाह देते हुए कहा कि हर दिन धर्म की बात मत करो, भगवा वस्त्र मत पहनो और थोड़ा आधुनिक बनो. आधुनिक विचारों को अपनाओ.

मुंबई के दौरे पर हैं सीएम योगी

हुसैन दलवई का ये बयान सीएम योगी के मुंबई दौरे के बीच आया है. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के मुंबई दौरे पर हैं. वह अगले महीने लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में देश के बड़े उद्दोगपतियों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं.

Mumbai | He (UP CM Yogi Adityanath) should develop businesses in UP instead of taking them from here. He should wear modern clothes instead of wearing saffron clothes as industry is a symbol of modernity: Congress leader Hussain Dalwai (04.01) pic.twitter.com/rZmZhSnGvt

— ANI (@ANI) January 5, 2023