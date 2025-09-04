यह 'GST 1.5' है, असली GST 2.0 का इंतजार जारी...केंद्र सरकार के फैसले से नाखुश क्यों कांग्रेस? उठाए सवाल

GST 2.0: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जीएसटी 2.0 को 'GST 1.5' करार देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने जीएसटी परिषद की भी भूमिका पर सवाल उठाया और राज्यों की मुआवजा मांग को अनसुना बताया है. रमेश ने कहा कि जीएसटी 1.0 की खामियां बरकरार हैं और असली जएसटी 2.0 का इंतजार जारी है.
Trending Photos
Congress On GST 2.0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की जीएसटी 2.0 की घोषणाओं को 'GST 1.5' करार देते हुए तीखी आलोचना की है. उन्होंने जीएसटी परिषद की भूमिका पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यह अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? कांग्रेस का कहना है कि यह नया सिस्टम अधूरा है और असली जीएसटी 2.0 का इंतजार अभी बाकी है.
जीएसटी 1.0 की खामियां उजागर
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है, जो दरों की संख्या घटाए, बड़े पैमाने पर उपभोग होने वाली वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम करे, टैक्स चोरी, गलत वर्गीकरण और विवादों को न्यूनतम करे, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (जहां इनपुट पर आउटपुट की तुलना में अधिक टैक्स लगता है) समाप्त करे, एमएसएमई पर प्रक्रियागत नियमों का बोझ कम करे और जीएसटी के दायरे का विस्तार करे. जयराम रमेश ने जीएसटी 1.0 पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "निजी खपत में कमी, निजी निवेश की सुस्त दरें और अंतहीन वर्गीकरण विवादों के बीच केंद्र सरकार को अब मानना पड़ा है कि जीएसटी 1.0 अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुका है. दरअसल, जीएसटी 1.0 की डिजाइन ही त्रुटिपूर्ण थी और कांग्रेस ने जुलाई 2017 में ही इस पर ध्यान दिला दिया था, जब प्रधानमंत्री ने अपना यू-टर्न लेकर इसे लागू करने का निर्णय लिया था. इसे गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया था, लेकिन यह ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स साबित हुआ."
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है- जो दरों की संख्या घटाए, बड़े पैमाने पर उपभोग होने वाली वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम करे, टैक्स चोरी, गलत वर्गीकरण और विवादों को न्यूनतम करे, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (जहाँ इनपुट पर आउटपुट की तुलना में अधिक…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 4, 2025
जीएसटी परिषद पर सवाल
रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस भाषण में जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही बड़े ऐलान कर दिए. इससे परिषद की स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं. उन्होंने पूछा, "क्या जीएसटी परिषद अब केवल रबर स्टैंप बनकर रह गई है?"
राज्यों की मांग अनसुनी
कांग्रेस नेता ने राज्यों की मांगों को अनसुलझा बताया. उन्होंने कहा, "राज्यों ने सहकारी संघवाद के तहत मुआवजा अवधि को पांच साल और बढ़ाने की मांग की थी, जो अभी पूरी नहीं हुई. टैक्स दरों में कटौती के बाद यह मांग और अहम हो गई है."
'GST 1.5' या असली जीएसटी 2.0?
रमेश ने हाल की घोषणाओं को 'GST 1.5' कहकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि यह नया सिस्टम निजी निवेश, खासकर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा या नहीं, यह देखना बाकी है. साथ ही, एमएसएमई पर बोझ कम करने में यह कितना कारगर होगा, इसका जवाब समय देगा. मुआवजा मांग को अनसुना बताया. रमेश ने कहा कि जीएसटी 1.0 की खामियां बरकरार हैं और असली जीएसटी 2.0 का इंतजार जारी है. (इनपुट आईएएनएस से)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.