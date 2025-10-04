Advertisement
ये तो फेलियर है पीएम मोदी का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल

Jairam Ramesh: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हल्ला बोला है. उन्होंने चीनी फाइटर जेट में लगे रूसी इंजन को लेकर सवाल खड़ा किया है और उनसे जवाब मांगा है. जानें पूरा मामला.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 04, 2025, 09:46 PM IST
ये तो फेलियर है पीएम मोदी का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल

PM Modi: अक्सर देखा जाता है कि पीएम मोदी पर कांग्रेस किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमलावर रहती है. एक बार फिर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति की आलोचना करते हुए उनसे बड़ा सवाल पूछा है. उन्होंने कहा कि किसी समय रूस भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी था लेकिन अब वो भारत को नजर अंदाज करके पाकिस्तान को क्यों सैन्य सहायता दे रहा है. इसका जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए. जानिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा? 

एक्स पर पूछा सवाल
उन्होंने एक एक्स पर लिखा क मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है, उसने भारत की तमाम अपील को नज़रअंदाज़ करते हुए पाकिस्तान के चीनी निर्मित JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत RD-93MA इंजन की आपूर्ति क्यों शुरू कर दी. इस विमान का नवीनतम ब्लॉक-III संस्करण इसी अपग्रेडेड इंजन और उन PL-15 मिसाइलों से लैस होगा, जिसके बारे में माना जाता है कि पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किया था. भारत के वायु सेना प्रमुख ने कहा है कि JF-17 उन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों में शामिल हो सकता है जिन्हें भारतीय वायु सेना ने इस साल मई में मार गिराया था. 

यह पीएम मोदी की है नाकामी...
कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह सौदा जून 2025 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के सीधे हस्तक्षेप के बावजूद आगे बढ़ रहा है. ऐसे में सरकार को देश को बताना चाहिए कि आखिर क्यों रूस जैसा पुराना और भरोसेमंद सहयोगी अब पाकिस्तान को सैन्य सहयोग दे रहा है, जबकि भारत अभी भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है और Su-57 स्टेल्थ फाइटर विमानों पर बातचीत कर रहा है. यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी की उस व्यक्तिगत कूटनीति की एक और नाकामी को उजागर करता है, जो राष्ट्रीय हितों से अधिक छवि निर्माण और वैश्विक तमाशे को प्राथमिकता देती रही है. वर्षों से चले आ रहे हाई-प्रोफाइल शिखर सम्मेलन, सुनियोजित फोटो के अवसर और विश्व मंच पर दिखावे के बावजूद कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं.

पाकिस्तान पर की ये टिप्पणी
भारत अब तक पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने में नाकाम रहा है. इसके बजाय, पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व -जिसमें उसका सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल है, जिसे पहलगाम हमले का सूत्रधार माना जाता है. आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सम्मान पा रहा है, पाकिस्तान को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे चीन का पूरा समर्थन प्राप्त था.

क्यों खड़े किए सवाल?
दरअसल, चीन ने JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान को दे रहा है. इस जेट में रूसी इंजन लगे हुए हैं. रूसी RD-93MA इंजन से ये फाइटर जेट उड़ान भरता है. भारत ने रूस से निवेदन किया था कि इस इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को न करें, हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भारत को नजर अंदाज करते हुए रूस पाकिस्तान को RD-93MA इंजन की आपूर्ति करने का फैसला किया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Jairam rameshPM Modi

