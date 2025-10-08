'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता, मोदी सरकार को क्यों लगाई लताड़?

JaiRam Ramesh: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका और पाकिस्तान की डील को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने बताया कि ये भारत की कूटनीतिक असफलता है.
US-Pak Missile Deal: अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती रहती है, इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि हाल में ही अमेरिकी युद्ध विभाग द्वारा पाकिस्तान को रेथियॉन की एआईएम-120 मिसाइलें देने की घोषणा की गई. ये भारत की कूटनीतिक असफलता है जो अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे रहा है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
बदल गया माहौल
उन्होंने अमेरिकी युद्ध विभाग की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन भी शेयर किया है. साथ ही लिखा कि कूटनीतिक माहौल कितनी जल्दी बदल जाता है ये कोई नहीं जानता है.
शेयर की जानकारी
उनके द्वारा शेयर किया गया नोटिफिकेशन एक 7 मई का है और दूसरा 30 सितंबर का है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 30 सितंबर को जारी अधिसूचना में पाकिस्तान को उन देशों की सूची में शामिल कर दिया गया है जिन्हें रेथियॉन की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें प्राप्त होंगी. रमेश ने बताया कि 7 मई की अधिसूचना के अनुसार, रेथियॉन की मिसाइलें कनाडा, ताइवान, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य, दक्षिण कोरिया, कुवैत, जापान, फिनलैंड, जर्मनी, यूके, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, स्पेन और लिथुआनिया को आपूर्ति की जानी थीं.
शामिल हैं ये देश
हालांकि, 30 सितंबर, 2025 को दिए गए सैन्य अनुबंधों पर अमेरिकी युद्ध विभाग की सार्वजनिक अधिसूचना में रेथियॉन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए कतर, ओमान, सऊदी अरब, इज़राइल, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं. इस बदलाव से रेथियॉन को 41 मिलियन डॉलर अतिरिक्त मिलेंगे, और अनुबंध का कुल मूल्य 2.51 बिलियन डॉलर हो गया, ये मिसाइलें टक्सन, एरिज़ोना में बनेंगी और मई 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है.
इस मिसाइल का किया गया था इस्तेमाल
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इन मिसाइलों को पाकिस्तानी वायु सेना के F-16 लड़ाकू विमानों पर तैनात किए जाने की उम्मीद है. यह वही मिसाइल है जिसे साल 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के बाद हुई हवाई मुठभेड़ में पाकिस्तान की वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किया गया था.
