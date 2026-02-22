Advertisement
trendingNow13118669
Hindi Newsदेशराहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...,जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना; बोले- समझौता एकतरफा नहीं हो सकता

'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना; बोले- समझौता एकतरफा नहीं हो सकता

Jairam Ramesh: कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. टैरिफ को लेकर उन्होंने एक लेटर दिखाया और कहा कि 2 फरवरी को पीएम मोदी ने ट्रंप को ट्वीट करने के लिए मजबूर किया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 22, 2026, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना; बोले- समझौता एकतरफा नहीं हो सकता

PM Modi: भारत-अमेरिका ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. एक लेटर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को पीएम मोदी ने ट्रंप को ट्वीट करने के लिए मजबूर किया क्योंकि पीएम, लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण से घबरा गए थे. 'उन्होंने मुद्दे को डायवर्ट करने के लिए ट्रंप से कहा तुरंत ट्वीट करिए' जबकि वो जानते थे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है.

जयराम रमेश ने खड़े किए सवाल

कांग्रेस लीडर ने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री से हमारे तीन सवाल हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 फरवरी को जो ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 'दोस्ती और PM मोदी के सम्मान में और उनके कहने पर, तुरंत असर से, हम एक ट्रेड डील के लिए राजी हो गए'. 2 फरवरी को PM मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को यह ट्वीट करने के लिए मजबूर किया, 2 फरवरी को क्या हुआ? 2 तारीख की दोपहर को राहुल गांधी के लोकसभा भाषण से प्रधानमंत्री घबरा गए और ध्यान हटाने के लिए उन्होंने यह किया.

क्या पीएम मोदी दिखाएंगे हिम्मत?

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता था कि US सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देने वाला है तो आपने इतनी जल्दी क्यों की? अब US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ बदलाव करते हुए 18% को 10% कर दिया? इसके अलावा कहा कि हमारा दूसरा सवाल यह है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ बदल दिए हैं तो क्या अब PM मोदी हिम्मत दिखाएंगे और कहेंगे कि उन्हें खेती पर लगने वाले टैक्स को या तो हटाना चाहिए या कम करना चाहिए? हमारा तीसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार-बार कहते हैं कि आपने वादा किया था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे लेकिन आप कहते हैं कि आप खरीदेंगे तो सच क्या है? 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 

एकतरफा नहीं हो सकता समझौता

आगे कहा कि आप क्या छिपा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी मानती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना मन बदलते रहते हैं लेकिन हमें साफ-साफ कहना होगा कि हम इसका बुरा असर अपने किसानों पर नहीं पड़ने देंगे. यह (ट्रेड डील) एकतरफा है. समझौता होना है ठीक है लेकिन एकतरफा समझौता नहीं हो सकता. लेन-देन का मतलब यह नहीं है कि भारत सिर्फ देता रहेगा और कुछ लेगा नहीं. हम कह रहे हैं कि अमेरिका से जो हम आयात करते हैं उसे 3 गुना बढ़ाएंगे, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे इसका हमें क्या फायदा मिला? हमारा मानना है कि यह एकतरफा समझौता है किसानों के गले में फांसी है, यह किसान विरोधी समझौता है.

 

डोनाल्ड ट्रंप ने किया था ट्वीट

2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने कई मसलों पर बात की. जिसमें व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है. पीएम मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं. इसके तहत तहत संयुक्त राज्य अमेरिका कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा और इसे 25% से घटाकर 18% कर देगा. 

ये भी पढ़ें: भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल, प्रियंका का दौरा भी बेकार! असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Jairam ramesh

Trending news

'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
Jairam ramesh
'राहुल से घबराए तो ट्रंप को लगाया फोन...',जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
Badlapur
बदलापुर में 'जिंदा जिस्म' का सौदा! 33 बार Egg निकालकर महिला को मौत के मुंह में धकेला
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
PM Modi
'मन की बात' में अम्मा की याद! पोंगल का लंच और वो दो शपथ ग्रहण, PM ने सुनाए किस्से...
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
Bhupen Bora
भूपेन बोरा को नहीं मना पाए राहुल,असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हॉस्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
kiss
सवालों के घेरे में KISS इंस्टीट्यूट का हॉस्टल, एक और छात्र की संदिग्ध मौत पर सवाल
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
Odisha news
ओडिशा में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर,5 पुलिस वालों की मौत
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी
Tamil Nadu
भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपे थे आतंकी
मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहता था और फिर..महाराष्ट्र में पूर्व मेयर पर महिला के आरोप
Maharashtra news
मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहता था और फिर..महाराष्ट्र में पूर्व मेयर पर महिला के आरोप
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
N amchander rao
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?